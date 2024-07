Les actions chinoises ont clôturé en baisse mercredi, après que les données ont montré que les prix à la consommation du pays ont augmenté pour un cinquième mois en juin, mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production a persisté, alors que les mesures de soutien du gouvernement ont mis en route une reprise cahoteuse pour la deuxième plus grande économie du monde.

"Le risque de déflation ne s'est pas estompé en Chine. La demande intérieure reste faible", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

L'économie chinoise a probablement progressé de 5,1 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, selon un sondage Reuters, ralentissant ainsi après un démarrage en trombe au cours des trois premiers mois, en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs et de la persistance des attentes selon lesquelles Pékin devra mettre en place de nouvelles mesures de relance.

Les nouveaux prêts en yuans accordés par la Chine ont probablement plus que doublé en juin par rapport à mai, selon un sondage Reuters réalisé mardi, la banque centrale ayant maintenu sa politique de soutien à l'économie dans le contexte d'une reprise chancelante.

** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,68 % à 2 939,36.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,32%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,04%, le secteur de la consommation de base en hausse de 0,19%, l'indice immobilier en baisse de 0,99% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,24%.

** À la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en baisse de 51,56 points ou 0,29% à 17 471,67. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 0,39% à 6 251,18.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a chuté de 3,8%, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 0,21%, le secteur financier a terminé en hausse de 0,39% et le secteur de l'immobilier a baissé de 0,57%.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,35 % et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 0,061 %.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a baissé de 0,19%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,61%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Janane Venkatraman et Mrigank Dhaniwala)