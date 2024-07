Les actions chinoises ont chuté mercredi après la publication d'une enquête sur la croissance de l'activité des services dans le pays, qui a atteint son niveau le plus bas en huit mois en juin, tandis que les actions de Hong Kong ont bondi, tirées par le secteur de la technologie.

L'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent depuis huit mois et la confiance a atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans, principalement en raison du ralentissement de la croissance des nouvelles commandes, selon une enquête du secteur privé, ce qui suggère que davantage de mesures de relance sont nécessaires pour stimuler l'économie.

Dans le même temps, les actions de Hong Kong se sont mieux comportées, l'indice Hang Seng Tech bondissant de 2,5 %.

Les actions d'Alibaba Group ont gagné 2,9 % à la mi-journée après que le géant du commerce électronique ait déclaré avoir racheté des actions pour une valeur de 5,8 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, son plus grand rachat d'actions jamais réalisé au cours d'un seul trimestre.

* A la mi-journée, l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,4% à 2 985,01 points, tandis que l'indice CSI 300 a glissé de 0,14%.

* Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,6 %, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,3 %, l'indice immobilier a augmenté de 2,08 % et le sous-indice des soins de santé a légèrement augmenté de 0,07 %.

** Les actions H chinoises cotées à Hong Kong ont progressé de 1,22 % à 6 452,65, tandis que l'indice Hang Seng a augmenté de 1,18 % à 17 978,52.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,19 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups a progressé de 0,4 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a augmenté de 0,88 %.

** À Hong Kong, l'indice Hang Seng de l'énergie a augmenté de 0,9 %, tandis que le secteur des technologies de l'information a progressé de 2,2 %.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,70 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 1,14 %.

** Le yuan était coté à 7,2734 pour un dollar américain, soit 0,03% de moins que la clôture précédente de 7,2712. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Varun H K)