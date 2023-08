Les actions chinoises ont chuté à leur plus bas niveau en neuf mois lundi, les investisseurs ayant été déçus par les mesures plus légères que prévu prises par les autorités pour stimuler la confiance, alors que la lenteur de la reprise et les problèmes immobiliers du pays fragilisent le sentiment.

** L'indice chinois CSI 300 a chuté de 0,5 % à la mi-journée pour atteindre son plus bas niveau depuis la fin novembre 2022, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,4 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,4 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a reculé de 1,3 %.

** La Chine a réduit son taux de prêt de référence à un an lundi, mais a surpris les marchés en maintenant le taux à cinq ans inchangé, en deçà des attentes des marchés qui prévoyaient des réductions des deux taux.

** Vendredi, l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a dévoilé un ensemble de mesures visant à relancer un marché boursier en perte de vitesse, notamment en réduisant les coûts de transaction, en soutenant les rachats d'actions et en encourageant l'investissement à long terme.

** Les économistes d'UBS, sous la direction de Tao Wang, ont déclaré que "le soutien politique du gouvernement a sans doute été moins important que ce qui avait été indiqué plus tôt dans l'année".

** En raison principalement d'un secteur immobilier plus faible avec peu de compensation supplémentaire, mais aussi de la prévision d'une demande extérieure plus faible, nous abaissons les prévisions de croissance du PIB chinois à 4,8 % pour 2023 et à 4,2 % pour 2024", a ajouté M. Wang.

** Sur les marchés continentaux, les actions des entreprises liées au tourisme, des courtiers en valeurs mobilières, des assureurs et des entreprises photovoltaïques ont chuté de plus de 2 % chacune.

** À Hong Kong, les géants de la technologie et les promoteurs immobiliers ont perdu plus de 1 % chacun.

** Goldman Sachs s'attend à ce que les actions chinoises s'établissent dans une fourchette plus basse que ce qu'ils avaient envisagé précédemment, jusqu'à ce que des réponses politiques plus énergiques soient mises à disposition pour soutenir le risque de contagion du marché de l'immobilier en difficulté.

** Les analystes de la banque ont réduit l'estimation de la croissance des bénéfices par action pour l'année entière du MSCI China de 14 % à 11 % et ont réduit leur objectif d'indice à 12 mois de 70 à 67, ce qui implique des rendements de 13 % au cours des 12 prochains mois. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Varun H K)