L'indice des valeurs vedettes de la Chine a chuté lundi, mettant fin à une série de sept jours de hausse malgré des baisses de taux surprises visant à soutenir une économie en difficulté, alors que les projets politiques du président Xi Jinping n'ont pas été à la hauteur. Les actions de Hong Kong ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en trois mois.

** Les valeurs bancaires et énergétiques ont été à l'origine des baisses en Chine, car les réformes de Pékin, exposées après une réunion à huis clos du Parti communiste, sont considérées comme donnant la priorité à l'industrie manufacturière et à la technologie plutôt qu'au secteur financier.

** La Chine a surpris les marchés en réduisant les principaux taux d'intérêt à court et à long terme lundi, signalant ainsi son intention de stimuler la croissance dans la deuxième plus grande économie du monde. Mais certains analystes y voient la reconnaissance par les autorités de la faiblesse de l'économie.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,68%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,74%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,73%, l'indice immobilier en baisse de 0,94% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,46%.

** A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en hausse de 218,20 points ou 1,25% à 17 635,88. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 1,44% à 6 253,94. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 0,1%, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 2,23%, le secteur financier a terminé en hausse de 0,65% et le secteur de l'immobilier a augmenté de 0,43%.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,1 % et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a perdu 0,091 %. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a baissé de 0,59%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 1,16%. ** À 08:19, le yuan était coté à 7,2735 pour un dollar américain, soit 0,05% de moins que la clôture précédente de 7,2698. ** Les gains les plus importants de l'indice principal Shanghai Composite ont été réalisés par Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd, en hausse de 10,32%, suivi par Dan Hua Chemical Technology Co Ltd, en hausse de 10,22% et Cashway Fintech Co Ltd, en hausse de 10,08%. ** Les plus fortes pertes en pourcentage de l'indice de Shanghai ont été enregistrées par Jiangxi Guoguang Commercial Chains Co Ltd, en baisse de 9,97%, suivi par Great-Sun Foods Co Ltd qui a perdu 9,89% et Shanghai Jiao Yun Group Co Ltd qui a chuté de 9,88%. ** Le plus grand gain sur le Hang Seng a été Trip.com Group Ltd , qui a gagné 5,11%, tandis que le plus grand perdant a été New World Development Co Ltd, qui a chuté de 1,3%. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Mrigank Dhaniwala)