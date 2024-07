Les actions chinoises ont chuté pour la cinquième séance consécutive lundi, les investisseurs espérant que les prochaines réunions du gouvernement donneront lieu à de nouvelles mesures de relance, dans un contexte de faible reprise économique, de tensions géopolitiques croissantes et d'augmentation des sorties de capitaux étrangers.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,53 % à 2 934,23.

** Les actions H chinoises cotées à Hong Kong ont baissé de 1,3 % à 6 299,23, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 1,34 % à 17 561,39.

Les investisseurs attendent le troisième plénum ce mois-ci, qui se concentrera sur les politiques visant à approfondir les réformes et à promouvoir la modernisation de la Chine.

L'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent depuis huit mois et la confiance a atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans en juin, selon une enquête du secteur privé réalisée la semaine dernière.

La Chine a annoncé la prochaine étape de son enquête antidumping sur les importations de brandy européen vendredi, faisant monter la tension le jour de l'entrée en vigueur des droits de douane provisoires de la Commission européenne sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Cette faible performance intervient alors que l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers s'est engagée vendredi à réprimer plus sévèrement les fraudes financières et à punir plus sévèrement les contrevenants, dans le but de rétablir la confiance dans les marchés boursiers chinois en difficulté.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 13,9 milliards de yuans (1,91 milliard de dollars) d'actions chinoises depuis le début du mois, après avoir déchargé 44,5 milliards de yuans (6,12 milliards de dollars) en juin.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,43%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,28%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,32%, l'indice immobilier en baisse de 2,69% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 1,67%.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 1,21 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups a reculé de 0,91 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a perdu 0,25 %.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,22 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,17 %. (1 $ = 7,2689 yuans chinois renminbi) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Rashmi Aich)