Les actions chinoises ont chuté mercredi et le yuan s'est affaibli, sous la pression du renforcement du dollar américain. Les ventes massives des investisseurs étrangers ont pesé sur le marché, même si les données ont montré que l'économie se rétablissait progressivement.

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 9 milliards de yuans (1,25 milliard de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect jusqu'à présent pour la journée, et étaient prêts à enregistrer la plus grande sortie quotidienne depuis la mi-janvier.

** Les marchés asiatiques ont manqué de direction alors que les investisseurs attendent la publication vendredi des données sur l'inflation de base aux États-Unis.

** Les données ont montré mercredi que les entreprises industrielles chinoises ont enregistré des bénéfices plus élevés au cours des premiers mois de l'année. Mais les gains globaux restent tempérés par la fragilité persistante du marché immobilier chinois, ce qui indique une divergence dans la reprise post-pandémique du pays.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,52 % à 3 015,74 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,46%, le secteur de la consommation de base ayant baissé de 0,89%, l'indice immobilier de 2,3% et le sous-indice des soins de santé de 0,39%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,9 % à 5 773,2, tandis que l'indice Hang Seng a baissé de 0,63 % à 16 512,92.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 1,52%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a reculé de 1,46% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a perdu 1,12%.

** L'indice Hang Seng Tech a perdu 1,7 %, mais l'indice Hang Seng Mainland Properties a gagné 0,5 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a reculé de 0,14 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a progressé de 1,14 %. (1 $ = 7,2269 yuans chinois renminbi) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Shounak Dasgupta)