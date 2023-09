Les actions chinoises ont clôturé en baisse mercredi, les inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale persistant malgré les données meilleures que prévu de la semaine dernière, les ventes des investisseurs étrangers ayant également pesé sur le sentiment du marché.

** L'indice CSI 300 a terminé en baisse de 0,4 % et l'indice composite de Shanghai a baissé de 0,5 % à la clôture.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 0,9 %.

** Les actions asiatiques se sont efforcées de progresser tandis que les rendements américains se maintenaient à leurs plus hauts niveaux de la décennie le long de la courbe, alors que la hausse des prix du pétrole alimentait l'inflation et préparait le terrain pour que la Réserve fédérale projette de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant une période plus longue.

** Conformément aux attentes du marché, la Chine a maintenu inchangés les taux de prêt de référence lors d'une fixation mensuelle.

** Cette décision a été prise alors que des données économiques récentes ont montré que l'économie chinoise reprenait pied après un fort ralentissement, la production industrielle et les ventes au détail en août ayant dépassé les attentes du marché.

** Toutefois, Cong Liang, vice-président de la Commission nationale pour le développement et la réforme, a déclaré que l'économie chinoise restait confrontée à de nombreuses difficultés et à de nombreux défis.

** La Chine intensifiera ses efforts de macro-contrôle et s'efforcera d'atteindre les objectifs annuels de développement économique, a déclaré M. Cong.

** Les actions des entreprises de tourisme, de semi-conducteurs et d'automobiles ont perdu entre 1,4 % et 2 % pour mener la baisse.

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 3,5 milliards de yuans (479,52 millions de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect mercredi.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont chuté de 1,6 %, ce qui a pesé sur l'indice de référence Hang Seng.

** Avec l'Asie, les GEM (Global Emerging Markets) et les fonds mondiaux déjà sous-pondérés en Chine, en particulier les fonds GEM, nous pensons qu'une grande partie du pessimisme a été intégrée", a déclaré HSBC dans une note.

** La bonne nouvelle, c'est que le marché est désormais bon marché. Nous voyons également des signes positifs dans l'amélioration généralisée des données macroéconomiques du mois d'août". (1 $ = 7,2989 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Eileen Soreng)