Les actions chinoises ont clôturé en baisse mardi, les traders attendant les données clés sur l'inflation des principales économies cette semaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt, et évaluant l'efficacité de la dernière politique immobilière de la Chine.

L'indice de base des dépenses de consommation des particuliers aux États-Unis, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, est attendu vendredi et constituera le principal point d'attention du marché. On s'attend à ce que l'indice reste stable sur une base mensuelle.

Pendant ce temps, le centre commercial de la Chine, Shanghai, a abaissé les ratios d'acompte minimum pour les acheteurs de maisons et a assoupli certaines restrictions d'achat de maisons, après que le pays ait abaissé le niveau national dans un effort de stabilisation du marché au début de ce mois.

"Bien que cela aille dans le bon sens, le sentiment général suggère que la reprise dans les villes de niveau 1 (à l'exception de Shenzhen) n'est pas aussi forte qu'en septembre dernier, lorsque les quatre villes ont assoupli les restrictions sur les prêts hypothécaires", a déclaré John Lam, analyste chez UBS, dans une note.

** À la clôture, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,46 % à 3 109,57 et l'indice CSI 300 a baissé de 0,73 %.

** Les sous-indices du secteur financier, de la consommation de base, de l'immobilier et de la santé ont baissé de 0,55% à 2,42%.

** L'indice Hang Seng a perdu 6,19 points ou 0,03% à 18 821,16. L'indice Hang Seng China Enterprises a glissé de 0,03% à 6 686,13.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 1,08% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 1,35%.

** L'indice CES CN Semiconductor a légèrement progressé dans un marché globalement faible après que la Chine ait mis en place son troisième fonds d'investissement soutenu par l'État pour stimuler son industrie des semi-conducteurs.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 1,3 %, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 0,2 %, le secteur financier a terminé en baisse de 0,18 % et le secteur de l'immobilier a chuté de 1,04 %.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a baissé de 0,1%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 0,11%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Rashmi Aich et Varun H K)