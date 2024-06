Les actions chinoises et hongkongaises ont terminé en baisse jeudi, entraînées par les performances médiocres des actions immobilières, alors que Pékin a laissé inchangés ses principaux taux d'intérêt de référence malgré des données récentes montrant que l'économie reste chancelante.

** L'indice CSI300 a clôturé en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,6 %.

** La Chine a laissé inchangés les taux préférentiels à un an et à cinq ans lors d'une fixation mensuelle jeudi, soulignant que les efforts d'assouplissement monétaire de Pékin continuent d'être limités par le rétrécissement des marges de taux d'intérêt et l'affaiblissement de la monnaie. ** Le LPR à 5 ans influence le prix des prêts hypothécaires. ** Les actions immobilières négociées en Chine et à Hong Kong ont chuté de 2,9 % et de 1,8 %, respectivement. ** Les constructeurs automobiles chinois ont demandé à Pékin d'augmenter les droits de douane sur les voitures à essence importées d'Europe en représailles aux restrictions imposées par Bruxelles sur les exportations de véhicules électriques fabriqués en Chine, a déclaré mercredi le journal Global Times, soutenu par l'État.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,72%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,7%, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,68%, l'indice immobilier en baisse de 2,88% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 1,47%. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 1,88% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 1,442%. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a reculé de 0,07%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,16%. ** À 07:47, le yuan était coté à 7,2602 pour un dollar américain, soit 0,04% de moins que la clôture précédente de 7,2572. ** A la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en baisse de 95,07 points ou 0,52% à 18 335,32. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 0,48% à 6 556,1. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 2,2%, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 1,13%, le secteur financier a terminé en baisse de 0,28% et le secteur de l'immobilier a chuté de 1,81%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Sherry Jacob-Phillips et Mrigank Dhaniwala)