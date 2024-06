Les actions de la Chine continentale ont chuté lundi, pénalisées par une série de données plus faibles que prévu qui montrent que le secteur immobilier reste un frein important à l'économie, tandis que les actions de Hong Kong ont légèrement augmenté.

Dans le même temps, la banque centrale chinoise a laissé son taux directeur inchangé, comme prévu, lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, et a retiré des fonds du système bancaire.

** La production industrielle chinoise du mois de mai a été inférieure aux attentes et la crise du secteur immobilier n'a montré aucun signe d'apaisement, augmentant la pression sur Pékin pour soutenir la croissance, bien que les ventes au détail aient dépassé les prévisions grâce à l'impulsion donnée par les fêtes de fin d'année.

** Les prix des logements neufs en Chine ont chuté au rythme le plus rapide depuis plus de 9 ans et demi en mai, ont montré les données officielles lundi, le secteur de l'immobilier luttant pour trouver un point bas malgré les efforts du gouvernement pour contrôler l'offre excédentaire et soutenir les promoteurs criblés de dettes.

** Les données de vendredi ont montré que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont rebondi beaucoup moins que prévu en mai et que certains indicateurs monétaires clés ont atteint des niveaux records, suggérant que la deuxième économie mondiale a toujours du mal à s'implanter.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,51 % à 3 017,12 points.

** L'indice chinois CSI300 était en baisse de 0,2 %, le secteur de l'immobilier étant en tête des pertes. Un sous-indice qui suit l'industrie était en baisse de 2,69% à la mi-journée.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,25 % à 6 390,47 points, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 0,2 % à 17 978,30 points.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, était en hausse de 0,12 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups était en hausse de 0,8 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, était en hausse de 0,47 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,08 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 2,12 %.

** Le yuan était coté à 7,2556 pour un dollar américain, soit 0 % de plus que la clôture précédente de 7,2557.