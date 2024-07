Les actions chinoises se sont efforcées de s'orienter jeudi, les investisseurs attendant avec prudence les nouvelles politiques d'une réunion clé des dirigeants à Pékin qui devrait se terminer plus tard dans la journée.

Le sentiment a également été influencé par la perspective d'une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui a entraîné les actions asiatiques à la baisse.

L'indice chinois CSI 300 a légèrement augmenté de 0,1 % à la mi-journée, tandis que l'indice composite de Shanghai a reculé de 0,1 % et que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,2 %.

Les investisseurs fondent de grands espoirs sur les quatre jours de

plénum

qui vise à injecter de la confiance dans l'économie, surtout après la publication du PIB du deuxième trimestre de l'UE.

du deuxième trimestre n'a pas été à la hauteur des prévisions

en raison d'un ralentissement prolongé du secteur immobilier et d'inquiétudes concernant l'emploi.

Cependant, des objectifs contradictoires tels que la stimulation de la croissance et la réduction de la dette pourraient ne pas permettre de progresser dans la mise en œuvre du changement.

"Il est difficile pour le gouvernement de lancer quoi que ce soit de radical", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif de la société de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong, ajoutant qu'une forme de soutien au secteur immobilier ou à la technologie est attendue.

"Je pense que nous attendons au moins quelque chose, et jusqu'à présent nous avons été déçus et n'avons rien entendu", a-t-il déclaré.

Les actions du secteur des puces en Asie ont chuté jeudi, dans le sillage de la forte baisse de Wall Street provoquée par un rapport indiquant que les États-Unis envisageaient des restrictions plus strictes sur les exportations de technologies avancées de semi-conducteurs vers la Chine.

L'indice chinois CSI des technologies de l'information a chuté de 2,2 %, les entreprises de semi-conducteurs ayant perdu 1,6 %.

Les autres secteurs ont été mitigés, les valeurs financières et immobilières reculant respectivement de 0,05 % et 0,01 %, tandis que les biens de consommation de base et les soins de santé progressaient chacun de 0,22 % et 0,58 %.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont perdu 0,7 %. Les acteurs du marché craignent également que la Chine occupe une place importante dans la politique étrangère de Donald Trump s'il remporte la course à la présidence des États-Unis.

Le "commerce Trump" s'intensifie. Le redémarrage des droits de douane pourrait amplifier les perturbations économiques mondiales et stimuler le sentiment d'aversion au risque", a déclaré Huatai Securities dans une note. (Rapport de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Varun H K)