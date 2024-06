Les actions chinoises ont légèrement augmenté à la clôture, tandis que les actions de Hong Kong ont baissé mercredi après que les données aient montré que les prix à la consommation sont restés faibles, tandis que le dollar est resté ferme avant un rapport clé sur l'inflation américaine et une décision de politique de la Réserve fédérale qui fixerait la trajectoire à court terme des taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % en mai par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à la hausse enregistrée en avril, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées mercredi, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4 % prévue par un sondage Reuters.

"Une politique plus globale et proactive couvrant les secteurs fiscal, monétaire et immobilier pourrait être nécessaire pour stimuler la demande intérieure de manière plus efficace", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté mardi, en citant des personnes familières avec le sujet, que l'administration Biden envisageait de restreindre davantage l'accès de la Chine à la technologie des puces utilisées pour l'intelligence artificielle.

** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,31 % à 3 037,47.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,45 %, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,05 %, l'indice immobilier a baissé de 1,28 % et le sous-indice des soins de santé a baissé de 0,24 %.

** L'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 238,50 points ou 1,31% à 17 937,84. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 1,44% à 6 359,36.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en hausse de 0,58% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, s'est affaibli de 0,441%.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 1,5%, tandis que le secteur des technologies de l'information a chuté de 1,49%, le secteur financier a terminé en baisse de 1,09% et le secteur de l'immobilier a chuté de 2,42%.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,3 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 0,66 %.