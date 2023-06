Les actions chinoises et hongkongaises ont chuté mardi après que le pays a réduit les taux d'intérêt de référence moins que prévu et que la visite d'Antony Blinken à Pékin n'a pas permis d'améliorer les relations sino-américaines, ce qui a entraîné une baisse des actions des secteurs de l'immobilier et de la technologie.

** L'indice composite de Shanghai a chuté de 0,2 % à la pause déjeuner, tandis que l'indice CSI300 a légèrement baissé. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng, a perdu 2,6 %.

** La Chine a réduit ses principaux critères de prêt mardi pour soutenir une reprise économique qui ralentit, mais l'assouplissement n'a pas été aussi important que prévu.

** Les taux préférentiels à un an et à cinq ans ont été abaissés de 10 points de base, bien que beaucoup aient anticipé une réduction plus importante du taux à cinq ans, sur lequel les taux hypothécaires sont basés.

** Un tel assouplissement marginal contribuera probablement à empêcher la croissance de ralentir fortement, mais il est peu probable qu'il donne une forte impulsion pour inverser le dérapage de la croissance dans un avenir proche", ont déclaré les analystes de BofA Global Research dans une note.

** L'indice Hang Seng Mainland Property Index a chuté de 3,8 %, tandis que l'indice des promoteurs immobiliers chinois a baissé de 1,3 %.

** Le marché a également été déçu par l'absence d'avancées majeures lors d'une rare visite à Pékin du secrétaire d'État américain Blinken, au cours de laquelle la Chine et les États-Unis se sont seulement mis d'accord pour tenter de stabiliser leur intense rivalité afin d'éviter de dévier vers un conflit.

** La Chine et les États-Unis ne sont parvenus à un consensus sur aucune question majeure au cours de la réunion", a écrit le commentateur politique chinois Lu Kewen. "Il y a également une relative divergence dans l'orientation des relations sino-américaines.

** Les actions technologiques, prises dans le feu croisé de la concurrence sino-américaine, ont chuté. L'indice Hang Seng Tech a baissé de 2,6 %, tandis que le marché chinois STAR, axé sur la technologie, a chuté de 0,6 %. À l'inverse, l'indice de défense CSI a bondi de 3 %.

** Les actions du secteur du tourisme et les opérateurs hôteliers ont également chuté, malgré le festival des bateaux-dragons qui commence jeudi, reflétant la faible confiance des consommateurs. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Varun H K)