Les actions chinoises ont oscillé autour de leur plus bas niveau depuis cinq ans et les actions de Hong Kong ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 14 mois, les données décevantes sur la croissance du quatrième trimestre en Chine ayant aggravé les inquiétudes concernant la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice CSI300 des valeurs vedettes de la Chine a chuté de plus de 1 % en début de matinée mercredi, frôlant son plus bas niveau depuis le début de 2019. L'indice composite de Shanghai était en baisse d'environ 0,8%.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de près de 3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre 2022, entraîné par les actions des secteurs de l'immobilier et de la technologie.

L'économie chinoise a progressé de 5,2% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, ont montré les données officielles, manquant les attentes des analystes.

Pour aggraver l'anxiété des investisseurs, les prix des logements neufs en Chine en décembre ont chuté au rythme le plus rapide depuis février 2015, marquant le sixième mois consécutif de baisse, selon les données officielles. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Subhranshu Sahu)