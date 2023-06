Les actions chinoises et hongkongaises ont chuté mardi, entraînées par les actions des secteurs de l'immobilier et de la technologie après que le pays a réduit les taux d'intérêt de référence moins que prévu, et que la visite d'Antony Blinken à Pékin a signalé peu d'amélioration dans les relations sino-américaines.

** L'indice composite de Shanghai a glissé de 0,5 %, tandis que l'indice CSI300 a reculé de 0,2 %. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng, a perdu 1,5 %, sa pire journée depuis près de trois semaines.

** La Chine a réduit ses principaux critères de prêt mardi pour soutenir une reprise économique qui ralentit, mais l'assouplissement a été inférieur aux attentes du marché.

** Les taux préférentiels à un an et à cinq ans ont été abaissés de 10 points de base, bien que beaucoup aient anticipé une réduction plus importante du taux à cinq ans sur lequel les taux hypothécaires sont basés.

** Les analystes de BofA Global Research ont déclaré dans une note : "Cet assouplissement marginal aidera probablement à empêcher la croissance de ralentir fortement, mais il est peu probable qu'il donne une forte impulsion pour inverser le dérapage de la croissance dans un avenir proche".

** L'indice Hang Seng Mainland Property Index a chuté de 3,8 %, la plus forte baisse en un jour depuis un mois. Un indice qui suit les promoteurs immobiliers cotés en Chine a glissé de 1,9 %.

** Le marché a également été déçu par l'absence d'avancées lors d'une rare visite à Pékin du secrétaire d'État américain Blinken. Lors de cette visite, la Chine et les États-Unis se sont seulement mis d'accord pour tenter de stabiliser leur intense rivalité afin d'éviter qu'elle ne dégénère en conflit.

** La Chine et les États-Unis ne sont parvenus à un consensus sur aucune question majeure au cours de la réunion", a écrit le commentateur politique chinois Lu Kewen. "Il y a également des divergences relativement importantes dans l'orientation des relations sino-américaines.

** Les actions technologiques, prises dans le feu croisé de la concurrence sino-américaine, ont chuté. L'indice Hang Seng Tech a connu sa plus forte baisse en six semaines, avec un recul de 2,5 %. Contrairement à la tendance, et soulignant les tensions géopolitiques persistantes, l'indice de défense CSI a bondi de 3,6 %.

** Les actions du secteur du tourisme et les opérateurs hôteliers ont également chuté, malgré le festival des bateaux-dragons qui commence jeudi, reflétant la faible confiance des consommateurs. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Varun H K et Dhanya Ann Thoppil)