Les actions de la Chine et de Hong Kong ont reculé mercredi après un récent rallye stimulé par les espoirs de relance, certains investisseurs ayant pris leurs bénéfices en l'absence de mesures concrètes et énergiques de la part de Pékin pour soutenir une économie en perte de vitesse.

** L'indice chinois CSI300 a chuté de 0,7 % à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,8 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 2 %.

** Les actions de la Chine et de Hong Kong avaient fortement rebondi depuis la réunion du Politburo du 24 juillet, au cours de laquelle les principaux dirigeants chinois s'étaient engagés à renforcer le soutien politique à l'économie dans le cadre d'une reprise post-COVID tortueuse.

** Mais le rallye semble s'essouffler, car les mesures annoncées jusqu'à présent pour stimuler la consommation, relancer les marchés de capitaux et aider le secteur immobilier en difficulté sont considérées comme vagues ou trop modérées.

** Les données économiques récentes montrent que l'approche d'assouplissement progressif n'a pas été efficace pour soutenir la dynamique de croissance du PIB", a écrit Chi Lo, économiste pour la Grande Chine chez BNP Paribas Investment Partners, dans une note.

** La croissance de la Chine et les perspectives du marché dépendent en effet de l'action rapide et décisive de Pékin pour soutenir les activités et la confiance avant que le pessimisme actuel ne s'installe et ne nuise davantage à la croissance".

** Il a averti que si les politiques d'assouplissement restaient progressives, les investisseurs seraient déçus et que "le marché pourrait même connaître un nouveau cycle de liquidation".

** En effet, les investisseurs ont semblé peu enthousiastes après que les ministères chinois, les régulateurs et la banque centrale ont promis mardi un soutien financier accru aux petites entreprises et au secteur privé.

** Les promoteurs immobiliers chinois cotés à Hong Kong ont bondi de 4,9 % dans les premiers échanges après que la Banque populaire de Chine a promis des mesures visant à réduire les taux hypothécaires et les ratios d'acompte, mais le secteur a terminé la séance du matin en hausse de seulement 0,7 %.

** L'indice Hang Seng Tech, qui avait bondi depuis la réunion du Politburo, a plongé de 2,6 %. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Savio D'Souza)