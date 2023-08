Les actions chinoises et hongkongaises sont restées à peu près stables jeudi, même si l'activité des services en Chine a augmenté à un rythme plus rapide en juillet, tandis que l'activité du secteur privé à Hong Kong s'est contractée pour la première fois de l'année.

** L'indice chinois CSI300 était stable à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,2 %. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng, a légèrement baissé de 0,1 %.

** L'activité des services en Chine s'est développée à un rythme légèrement plus rapide en juillet, soutenue par un bond de l'activité pendant la saison des voyages d'été, a montré une enquête auprès des entreprises du secteur privé jeudi, compensant en partie l'effet négatif de la faiblesse du secteur manufacturier.

** Mais le résultat meilleur que prévu n'a pas aidé le sentiment général des investisseurs.

** Morgan Stanley a rétrogradé les actions de l'indice MSCI China à une pondération égale mercredi, en raison de la persistance des inquiétudes concernant la croissance et la valorisation.

** Malgré les signaux d'assouplissement politique émis lors de la réunion du Politburo en juillet, des questions clés, notamment la dette des véhicules de financement des gouvernements locaux, les marchés de l'immobilier et de l'emploi et la situation géopolitique, doivent s'améliorer de manière significative pour permettre un afflux durable de capitaux et une nouvelle réévaluation, ont déclaré les analystes.

** La Chine a déclaré jeudi qu'elle était "disposée à maintenir la communication" avec les États-Unis sur une éventuelle future visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Washington.

** À Hong Kong, l'activité du secteur privé s'est contractée pour la première fois en juillet, selon l'enquête, ce qui témoigne de la faiblesse de l'économie, en particulier dans le secteur manufacturier.

** Les valeurs technologiques négociées à Hong Kong ont augmenté de 0,5 %, tandis que les promoteurs immobiliers du continent ont baissé de 0,9 %. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Sohini Goswami)