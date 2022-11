Les actions chinoises et le yuan bondissent alors que les espoirs de réouverture ravivent l'appétit pour le risque

L'indice des valeurs sûres chinoises CSI300 a augmenté de 3 % pour atteindre sa meilleure session en trois semaines. L'indice composite de Shanghai a gagné 2,3 % pour atteindre un sommet de deux mois. Le Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 5 % et les actions technologiques ont bondi de près de 8 %.

L'euphorie de mardi a éclipsé le désespoir de la session précédente, lorsque les inquiétudes concernant la hausse des infections au COVID-19 et les signes d'agitation avaient fait vaciller les marchés.

La police avait commencé à enquêter sur certains des participants aux manifestations mardi, mais les responsables de la santé ont également souligné un effort pour comprimer les cours de vaccination pour les personnes âgées et ont déclaré que les plaintes concernant les politiques étaient principalement liées à la mise en œuvre.

"Le gouvernement doit s'inquiéter du mécontentement généralisé. Si une répression sévère n'est pas le choix, la réouverture est l'option", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Water Wisdom Asset Management.

Le yuan a bondi d'environ 0,6 % à 7,1663 par dollar lors de la session onshore, testant sa moyenne mobile de 50 jours. Les contrats à terme sur les obligations d'État à dix ans ont baissé de près de 40 ticks et étaient proches de leur plus bas niveau sur quatre mois.

Les rendements en espèces à dix ans sont en hausse de 25 points de base ce mois-ci, selon les données de Refinitiv, la plus forte hausse mensuelle en 3 ans et demi, alors que les marchés ont évolué au gré des allusions et des rumeurs de réouverture, des nouvelles de l'augmentation des cas et des nouveaux lockdowns.

"Le développement le plus important de ces derniers jours est qu'il y a un débat public sur la politique du zéro COVID en Chine", a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"Le gouvernement n'a pas réagi en faisant taire ces voix. Au contraire, il y a des signaux indiquant que le gouvernement est à l'écoute."

Les actions du secteur du tourisme et de la restauration en Chine ont bondi de plus de 5 %.

L'humeur et les mouvements du marché ont entraîné des gains dans toute l'Asie, où le dollar australien et le dollar néo-zélandais, sensibles à la Chine, ont également rebondi après les pertes de lundi. [MKTS/GLOB]

D'autres gains dépendent maintenant du suivi des décideurs politiques, selon les participants au marché.

"C'est le moment pour les décideurs de haut niveau de sortir et d'expliquer pourquoi et comment nous devrions assouplir les contrôles COVID", a déclaré Helen Qiao, économiste en chef pour la Chine élargie chez Bank of America Global Research.

MOODY

Ces mouvements ont prolongé un rallye des actifs chinois qui avait commencé dans la nuit à New York grâce aux résultats impressionnants de la plateforme de commerce électronique Pinduoduo, qui a battu les estimations de revenus de Wall street et a augmenté de près de 13 %.

L'indice Nasdaq Golden Dragon a progressé de 2,8 % au cours de la nuit et a augmenté d'un tiers au cours du mois dernier. Le résultat de Pinduoduo a mis en évidence un panorama divergent avec les entreprises technologiques américaines qui ont connu une saison de résultats mitigés avec plusieurs grandes déceptions.

Les géants de la vente en ligne tels qu'Alibaba, Meituian et JD.com ont enregistré des gains importants de 9 % ou plus.

Les actions immobilières et bancaires ont également bondi, après que le régulateur chinois des valeurs mobilières ait levé une interdiction vieille de six ans sur la vente d'actions supplémentaires par les promoteurs chinois cotés en Chine et à Hong Kong.

Cette annonce fait suite aux mesures gouvernementales visant à diriger les financements vers le secteur immobilier chinois en difficulté.

Un indice qui suit les actions cotées en Chine a bondi de près de 8 % pour atteindre son plus haut niveau en six mois, tandis que les promoteurs chinois cotés à Hong Kong ont bondi de 8 % et ont atteint un sommet de deux mois.

Un grand nombre de promoteurs immobiliers cotés en Chine, dont Vanke, Jinke Property et Financial Street, ont bondi jusqu'à leur limite quotidienne de 10 %. À Hong Kong, la branche de gestion immobilière de Country Garden a augmenté de 14 % et Longfor Group a bondi de 11 %.

La forte réaction du marché montre que la dernière mesure "est plus encourageante que les politiques précédentes", a déclaré Yuejin Yan, responsable de la recherche au Shanghai E-house Real Estate Research Institute.

Les actions bancaires ont également bondi, les investisseurs pariant qu'un marché immobilier plus sain réduirait le risque de mauvais prêts.

Les valeurs financières ont augmenté de 4,4 % à Hong Kong ; elles ont bondi de près de 6 % en Chine, leur meilleure journée en plus de deux ans.