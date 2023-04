Les actions liées aux monnaies numériques chinoises ont bondi lundi dans un marché général faible, suite aux dernières mesures prises par la Chine pour promouvoir l'utilisation de sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le yuan numérique.

Changshu, une ville subordonnée à Suzhou dans la province orientale du Jiangsu, paiera le salaire des fonctionnaires et d'autres employés du secteur public en yuans numériques à partir de mai, a rapporté dimanche le média d'État Securities Times.

"Ce développement constitue le dernier essai en date de la Chine pour promouvoir son e-CNY", a déclaré Dan Wang, économiste en chef à la Hang Seng Bank China, en faisant référence au yuan numérique.

La Chine a été un leader parmi les pays qui développent les CBDC - des jetons numériques émis par les banques centrales, bien que l'adoption n'en soit encore qu'à ses débuts.

Les actions de Global Infotech Co ont grimpé de 13 % à la mi-journée, Chutian Dragon Co a bondi de 8 %, tandis que Newland Digital Technology Co et Northking Information Technology Co ont également progressé.

En revanche, l'indice de référence a reculé de 0,4 % en raison des inquiétudes persistantes concernant la reprise économique en Chine.

"L'utilisation de l'e-CNY pour payer les salaires contribuera à populariser la monnaie numérique", a déclaré Wang Pengbo, analyste financier principal de la société de conseil BoTong Analysys.

Une employée d'une école publique de Changshu a déclaré qu'elle recevait une subvention de transport en e-CNY depuis octobre. Deux autres employés du secteur public dans d'autres quartiers de Suzhou ont déclaré qu'ils recevaient des e-CNY en guise de salaire depuis l'année dernière.

Cependant, ces trois personnes ont toutes déclaré qu'elles ne trouvaient pas de scénarios adéquats pour dépenser les yuans numériques dans leur vie quotidienne.

"Une fois que j'ai reçu mon salaire en e-CNY, je le convertis immédiatement en yuans traditionnels", a déclaré Yang, un médecin travaillant dans un hôpital de Suzhou.

"Je ne sais pas comment l'utiliser, pour être honnête, aucun commerçant autour de moi ne reçoit de yuan numérique", a déclaré Yang à Reuters, en ne donnant que son nom de famille car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.