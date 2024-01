Les actions chinoises ont chuté lors de la première séance de négociation de la nouvelle année, mettant fin à une série de trois séances de gains, les dernières données signalant une reprise économique inégale tandis que la confiance des entreprises pour 2024 semble être modérée.

** L'indice CSI 300 a perdu 1,1 % et l'indice composite de Shanghai a glissé de 0,2 % à la mi-journée.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,5 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 1,6 %.

** Les actions asiatiques ont commencé les échanges sur une base stable, les investisseurs revenant après une période d'accalmie pendant les vacances et attendant de nouveaux catalyseurs pour les échanges à partir de publications économiques clés plus tard dans la semaine.

** Une enquête sur le secteur privé a montré que l'activité des usines chinoises a augmenté à un rythme plus rapide en décembre en raison de gains plus importants dans la production et les nouvelles commandes, mais la confiance des entreprises pour 2024 est restée modérée.

** Le PMI Caixin a contrasté avec les données officielles publiées dimanche qui ont montré que l'activité manufacturière s'est contractée à un rythme plus rapide et plus important que prévu en décembre.

** La divergence est probablement liée aux différences de couverture géographique et sectorielle, a déclaré Goldman Sachs dans une note.

** Dans un discours télévisé prononcé à l'occasion de la nouvelle année, le président Xi Jinping a déclaré dimanche que la Chine consoliderait et renforcerait la tendance positive de sa reprise économique en 2024, et soutiendrait le développement économique à long terme grâce à des réformes plus approfondies.

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 3,7 milliards de yuans (519,23 millions de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect depuis le début de la journée.

** Les promoteurs immobiliers ont chuté de 3 % pour mener la baisse, tandis que les actions des biens de consommation de base, de l'intelligence artificielle et des nouvelles énergies ont baissé entre 1,4 % et 1,8 %.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont perdu 1,2 % et les développeurs continentaux ont chuté de 3,4 %.

(1 $ = 7,1260 yuans chinois)