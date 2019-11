Les actions chinoises plébiscitées malgré les tensions

A la fin du mois de septembre, les actions chinoises détenues par des étrangers ont atteint un niveau record de 1 770 MdsCNY (253,14 Mds$) après avoir augmenté pendant cinq mois consécutifs, soit une hausse de près de 40% en un an, selon les dernières données de la People's Bank of China (PBOC).

La Chine accélère l'ouverture de ses gigantesques marchés de capitaux fortement régulés, après avoir récemment supprimé les quotas d'investissement dans le cadre du programme Qualified Foreign Institutional Investor (QFII).

L'utilisation transfrontière du yuan a bondi de 20% entre janvier et septembre à la suite de l'ouverture du marché des capitaux, avec environ 6 000 MdsCNY de paiements transfrontaliers en yuans pour les investissements en titres, selon un responsable de la banque centrale.

Les investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en actions chinoises pour atteindre un niveau record

Les données ont également montré que les investisseurs ont été des acheteurs nets d'actions A par l'intermédiaire du Stock Connect reliant Hong Kong et le continent au cours des cinq derniers mois jusqu'en octobre, achetant une valeur nette de 158,2 MdsCNY d'actions A. Le Stock Connect est un système qui permet aux investisseurs étrangers d'accéder facilement au marché des actions A.

Dans les indices boursiers mondiaux

Ces importantes entrées de capitaux étrangers sur le marché boursier de la deuxième plus grande économie mondiale surviennent au moment où les principaux fournisseurs d'indices internationaux, dont MSCI, FTSE Russell et S&P, ont commencé ou intensifient l'inclusion des actions et obligations chinoises de catégorie A dans les indices mondiaux.

De solides flux nets de capitaux étrangers sur le marché de l'action A au cours des cinq derniers mois d'affilée

Les flux étrangers les plus importants se sont dirigés vers le secteur de la consommation, car les investisseurs internationaux espéraient que la politique de relance de la Chine stimulerait une économie pénalisée par la guerre commerciale avec les États-Unis qui dure depuis près de deux ans.

Pékin a mis en place une série de mesures pour relancer la consommation intérieure, qui représente plus de 60% de son économie, afin d'aider à soutenir la demande en difficulté.

Le secteur de la consommation est demeuré le plus favorisé par les flux financiers via Stock Connect : les secteurs des aliments et boissons, des appareils électroménagers et des soins de santé représentent 40% des actions de catégorie A de ces investisseurs étrangers en valeur, selon un rapport publié par les analystes d'Essence Securities.

Les actions du secteur de la consommation ont surperformé alors que Pékin s'est engagé à stimuler la consommation intérieure

Cette tendance était visible par exemple sur les grands producteurs de spiritueux Kweichow Moutai et Wuliangye Yibin et les fabricants d'appareils ménagers Midea Group et Gree Electric.

Les entreprises chinoises les plus favorisées par les flux étrangers