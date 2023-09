Les actions chinoises ont rebondi sur leurs plus bas niveaux depuis 10 mois vendredi, grâce à l'espoir d'une amélioration de la croissance, mais sept semaines consécutives de sorties de capitaux étrangers ont mis en évidence les préoccupations économiques et géopolitiques persistantes à l'égard du pays. Les actions de Hong Kong ont également rebondi dans un contexte de marchés asiatiques dynamiques.

** L'indice chinois CSI300 a augmenté de 1 % à l'heure du déjeuner, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 4 novembre 2022. L'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,8 % et l'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,2 %.

** Les actions chinoises ont perdu tous les gains obtenus grâce au rallye déclenché par la réduction des droits de timbre de Pékin le 28 août, mais certains voient un soutien dans les signes d'amélioration de l'économie.

** Il y a eu un soutien politique significatif (en Chine) au cours des dernières semaines dans les secteurs de l'immobilier et de la finance", a déclaré le directeur des investissements de Value Partners, Kelly Chung, ajoutant que la société s'attend à ce que la reprise s'accélère au cours du quatrième trimestre.

** Goldman Sachs a déclaré dans une note vendredi que les données du mois d'août, pour la plupart meilleures que prévu, fournissaient des signes provisoires que la croissance et l'inflation avaient atteint leur niveau le plus bas, mais qu'elles mettaient également en évidence les risques liés au secteur de l'immobilier. "Nous continuons à penser que la croissance séquentielle s'améliorera du deuxième trimestre au deuxième semestre.

** Cependant, cela fait sept semaines consécutives que l'argent sort des actions de la Chine continentale via le système Connect, reflétant les inquiétudes persistantes concernant la santé économique de la Chine et les tensions entre Pékin et l'Occident.

** Les récentes données bancaires sur les achats et les règlements de devises ont révélé des sorties de 75,9 milliards de dollars sur le compte de capital et le compte financier au cours des huit premiers mois de l'année.

** Dernier signe en date que certains investisseurs mondiaux évitent la Chine, le gestionnaire d'actifs Vontobel a déclaré qu'il lançait un fonds d'actions des marchés émergents hors Chine, en réponse à la demande croissante pour une telle stratégie.

** La plupart des secteurs en Chine ont progressé vendredi. L'indice STAR 50, axé sur la technologie, a bondi de 1,7 %.

** À Hong Kong, l'indice Hang Seng Tech a grimpé de 2,4 %, mais l'indice des promoteurs immobiliers du continent a perdu 0,2 %. L'agence de notation Moody's a révisé jeudi ses perspectives sur quatre sociétés immobilières chinoises, les faisant passer de "stables" à "négatives". (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Janane Venkatraman)