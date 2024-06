Les actions chinoises ont légèrement baissé mercredi, l'indice STAR50 axé sur la technologie et l'indice des start-ups ChiNext étant en tête des pertes, les investisseurs n'ayant pas été impressionnés par les dernières mesures prises par le principal organisme de réglementation des valeurs mobilières.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a publié huit nouvelles mesures mercredi pour approfondir la réforme du marché STAR. Les mesures ont été publiées après que le président de la CSRC, Wu Qing, ait prononcé un discours lors du Forum annuel de Lujiazui à Shanghai.

M. Wu a également déclaré que l'organisme de surveillance allait sévir contre les mauvais comportements du marché.

Les actions de Hong Kong ont rebondi grâce aux gains des entreprises technologiques et des entreprises publiques.

China Reform Holdings Corp a investi dans des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent les entreprises d'État chinoises cotées à Hong Kong, a déclaré mercredi le gestionnaire des actifs de l'État, dans le but de soutenir les entreprises et de stabiliser le marché.

A la clôture, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,4% à 3 018,05. ** L'indice CSI300 a baissé de 0,47%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,29%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,01%, l'indice immobilier en baisse de 0,81% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,96%. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,87% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, s'est affaibli de 1,263%. ** A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en hausse de 514,84 points ou 2,87% à 18 430,39. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 3,45% à 6 587,77. ** L'indice Hang Seng Tech a bondi de 3,7 %. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 4,1%, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 3,67%, le secteur financier a terminé en hausse de 2,51% et le secteur de l'immobilier a augmenté de 2,37%.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 1,28%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,23%. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Eileen Soreng et Janane Venkatraman)