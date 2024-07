Les actions chinoises sont restées largement stables lundi, les investisseurs attendant une réunion clé du Politburo plus tard cette semaine dans l'espoir de mesures de relance pour soutenir la deuxième plus grande économie du monde. Dans le même temps, les actions de Hong Kong ont suivi leurs homologues régionaux à la hausse.

** Les actions asiatiques ont rebondi lundi, à l'aube d'une semaine riche en bénéfices et d'un trio de réunions de banques centrales qui pourraient voir les États-Unis et le Royaume-Uni ouvrir la porte à l'assouplissement, tandis que le Japon pourrait augmenter les coûts d'emprunt dans une étape vers la "normalité".

** En Chine, le Politburo, organe décisionnel suprême, se réunira dans les prochains jours. On s'attend à ce qu'il apporte des éclaircissements sur les mesures politiques à court terme de la Chine à la suite des plans de réforme présentés lors du troisième plénum il y a deux semaines.

** Pour la réunion du Politburo de juillet, nous nous attendons à ce que les décideurs politiques restent prudents face aux vents contraires de la croissance, renforcent leur position d'assouplissement et signalent plus de soutien politique pour le reste de l'année, en particulier du côté de la demande, comme l'assouplissement fiscal et immobilier", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Leur position de longue date visant à soutenir la fabrication de haute technologie et les chaînes d'approvisionnement clés, et à contenir les risques financiers systémiques devrait rester intacte, selon nous."

** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,04 % à 2 892,10 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,39%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,56%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,06%, l'indice immobilier en baisse de 3,26% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 1,1%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 1,82% à 6 120,04, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 1,82% à 17 331,24.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,24%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a reculé de 1,15% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a perdu 0,46%.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 1,00 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 2,37 %.