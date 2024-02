Les actions chinoises ont reculé vendredi, s'apprêtant à mettre fin à une série de huit séances de hausse, certains investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les gains récents et attendant de nouvelles orientations politiques et de nouveaux indicateurs économiques pour évaluer si la reprise du marché peut se poursuivre.

** L'indice chinois CSI 300 a baissé de 0,1% à la pause déjeuner, tandis que l'indice Shanghai Composite est resté pratiquement stable.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,2 % et l'indice Hang Seng China Enterprises est resté stable.

** Le sentiment des investisseurs des actions A s'est amélioré après les vacances du CNY (Nouvel An chinois) grâce à l'intensification des mesures de soutien du marché et aux données de voyage positives du CNY", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

** Les participants au marché attendent avec prudence les prochaines mesures politiques des autorités, alors que le parlement chinois - le Congrès national du peuple (CNP) - entame sa réunion annuelle le 5 mars, bien qu'il n'y ait eu aucune indication d'un stimulus majeur ou d'un grand plan de réforme en cours d'élaboration.

** Les investisseurs étrangers ont vendu pour 3,7 milliards de yuans d'actions chinoises jusqu'à présent, après deux sessions d'achat net.

** Les données officielles ont montré que les prix des logements neufs en Chine ont ralenti leur déclin d'un mois sur l'autre en janvier, mais la tendance à la baisse à l'échelle nationale a persisté malgré les efforts de Pékin pour relancer la demande.

** Les actions des secteurs de l'énergie et du tourisme ont perdu plus de 1% chacune, tandis que les entreprises de médias et les sociétés d'infrastructure ont augmenté de plus de 1% chacune.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont perdu 1 % et les entreprises du secteur de la santé ont chuté de 0,7 %.