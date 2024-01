Les actions chinoises se sont remises de leurs pertes initiales mardi, mais sont restées proches de leur plus bas niveau depuis cinq ans atteint lors de la session précédente, après que le cabinet du pays se soit engagé à prendre des mesures plus efficaces pour stabiliser la confiance du marché, tandis que les actions de Hong Kong ont fait un bond en avant.

La réunion du cabinet, présidée par le premier ministre Li Qiang, a déclaré lundi qu'elle intensifierait les injections de fonds à moyen et long terme sur le marché des capitaux afin de renforcer la stabilité et de promouvoir un développement sain.

L'indice CSI 300 a légèrement augmenté de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng a bondi d'environ 3 % au début de la journée de mardi.

L'appétit pour le risque a été renforcé par un rapport de Bloomberg News selon lequel les décideurs politiques chinois cherchent à mobiliser environ 2 000 milliards de yuans (278,53 milliards de dollars), principalement à partir des comptes offshore des entreprises publiques chinoises, dans le cadre d'un fonds de stabilisation pour acheter des actions à l'intérieur du pays via le lien boursier de Hong Kong.

Néanmoins, l'indice composite de Shanghai s'est négocié en dessous de la barre psychologiquement importante des 2 800 points, en raison d'incessantes sorties de capitaux étrangers et d'une augmentation des ventes à découvert qui ont ébranlé la confiance, déjà entamée par l'économie chancelante de la région.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong et les promoteurs immobiliers de la Chine continentale ont progressé d'environ 5 % chacun et sont à l'origine des gains les plus importants. Sur les marchés continentaux, les actions du secteur de l'énergie nouvelle ont augmenté de 2 %.

En Chine, les titres des jeux de bandes dessinées ont grimpé de 2,5 % après que l'autorité de régulation des jeux a retiré de son site web les projets de règles visant à contrôler les dépenses dans les jeux vidéo, selon des vérifications effectuées par Reuters.