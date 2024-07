Les actions chinoises ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs pariant sur de nouvelles mesures de relance après que l'économie a ralenti plus que prévu au deuxième trimestre, dans un contexte de ralentissement prolongé de l'immobilier et d'inquiétudes concernant l'emploi.

Les actions de Hong Kong ont toutefois chuté à la suite des données plus faibles que prévu, ainsi que des préoccupations concernant la probabilité plus élevée que Donald Trump remporte les élections américaines à la suite d'une attaque surprenante.

Certains participants au marché ont placé de grands espoirs dans une réunion clé des dirigeants cette semaine, qui commence lundi.

L'indice chinois CSI 300 a gagné 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,4 % à la mi-journée.

L'économie a connu une croissance de 4,7% en avril-juin, selon les données officielles, la plus faible depuis le premier trimestre 2023, et a manqué la prévision des analystes de 5,1% de croissance dans un sondage Reuters.

"La croissance économique décevante du deuxième trimestre en Chine, qui est la première série de données trimestrielles exemptes de distorsions dues à la pandémie, augmentera la pression sur le gouvernement chinois pour qu'il rétablisse la confiance", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à l'OCBC.

La croissance économique de la Chine a été inégale cette année, la production industrielle dépassant la consommation intérieure, ce qui a attisé les risques de déflation dans un contexte de ralentissement de l'immobilier et d'endettement croissant des gouvernements locaux.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont chuté de 2,4 %, tandis que les promoteurs immobiliers du continent ont plongé de 2,6 %. Sur les marchés continentaux, l'indice composite ChiNext, axé sur les technologies, a perdu 1 %, tandis que les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 1,6 %.

"Nous ne dirions pas que l'objectif de 5 % pour l'ensemble de l'année est hors de portée pour l'instant. Mais un soutien supplémentaire sera nécessaire... probablement par le biais de la politique monétaire. Il pourrait y avoir de nouvelles réductions des taux à court terme", a déclaré Woei Chen Ho, économiste chez UOB.

Alors que le climat des affaires, de l'emploi et de la consommation est proche de ses plus bas niveaux, le plénum de quatre jours qui se tient actuellement cherchera à injecter de la confiance dans l'économie. Toutefois, des objectifs contradictoires tels que la stimulation de la croissance et la réduction de la dette pourraient ne pas permettre de progresser dans la mise en œuvre des changements.

"Le marché placera beaucoup d'espoir dans le troisième plénum de cette semaine. Malheureusement, il est peu probable que le congrès du parti, axé sur la structure, dévoile des mesures anticycliques", a déclaré Zhaopeng Xing, stratège principal pour la Chine chez ANZ.

"Les perspectives pour le second semestre sont défavorables à la croissance de la Chine, qui repose sur les exportations, car le protectionnisme commercial s'intensifie.

Les inquiétudes sur les exportations sont également élevées alors que l'attaque contre le candidat à la présidence américaine Donald Trump a rendu sa victoire plus probable, tout en injectant un tout nouveau niveau d'incertitude politique sur les marchés financiers mondiaux.

"Considérant qu'après l'élection de Trump, il pourrait continuer à imposer des tarifs douaniers à la Chine et ensuite créer une pression de dépréciation sur le yuan, l'impact sur les actions, les obligations et les taux de change nationaux est baissier", a déclaré Zheshang Securities dans une note.

L'imposition plus large de tarifs douaniers par Trump au cours de sa présidence 2017-2021 a donné le coup d'envoi d'une guerre tarifaire avec la Chine. En tant que candidat cette année, il a proposé des droits de douane de 60 % ou plus sur tous les produits chinois et des droits de douane généralisés de 10 % sur les produits de tous les points d'origine. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Janane Venkatraman)