Les actions chinoises ont eu du mal à trouver leur élan mercredi, les principaux indices se négociant dans des fourchettes étroites, les investisseurs attendant des informations sur la politique à mener lors d'une réunion clé des dirigeants à Pékin qui devrait s'achever jeudi.

Le sentiment est également resté bas après que les données de lundi aient montré que la deuxième plus grande économie du monde a progressé beaucoup plus lentement que prévu au deuxième trimestre, alors qu'un ralentissement prolongé de l'immobilier et des inquiétudes sur l'emploi ont coupé le vent d'une reprise fragile.

Les acteurs du marché s'inquiètent également du fait que la Chine occupera une place importante dans la politique étrangère de Donald Trump s'il remporte la course à la présidence des États-Unis.

Le choix de J.D. Vance comme colistier à la vice-présidence est une preuve supplémentaire de ce que serait une position dure des États-Unis à l'égard de la Chine dans une seconde administration Trump, selon les analystes.

M. Vance, qui, peu après sa sélection lundi, a qualifié la Chine de "plus grande menace" pour les États-Unis, partage l'avis du candidat républicain selon lequel la montée en puissance de la Chine en tant qu'usine du monde a ruiné le secteur manufacturier américain.

Alors que le moral des entreprises et des consommateurs est au plus bas, le plénum du parti communiste s'efforcera d'insuffler la confiance dans la deuxième économie mondiale.

Toutefois, des objectifs contradictoires tels que la relance de la croissance et la réduction de la dette risquent d'entraîner peu de progrès dans la mise en œuvre du changement.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,34 % à 2 966,22.

** L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,09 %, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,84 %, le secteur de la consommation de base en hausse de 1,59 %, l'indice immobilier en hausse de 3,39 % et le sous-indice des soins de santé en hausse de 2,35 %.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,2 % à 6 303,62, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 0,06 % à 17 739,42.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,32%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a augmenté de 0,44% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, est resté inchangé.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a baissé de 0,04%, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,26%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Subhranshu Sahu)