Les actions chinoises sont restées à peu près stables mardi, le sentiment étant modéré avant la réunion très attendue du "troisième plénum" au cours de laquelle des mesures de relance devraient être annoncées, tandis que les actions de Hong Kong ont chuté en raison des pertes subies par les sociétés immobilières.

** Le chiffre d'affaires a chuté, l'émission de fonds communs de placement s'est refroidie et des sorties vers le nord sont apparues, ont déclaré les analystes d'UBS dans une note, ajoutant que le sentiment du marché est modéré.

** Mais à partir de là, nous pensons que les risques de baisse sont limités. Les actions A sont soutenues par les assurances répétées du gouvernement cette année qu'il préserverait les marchés de capitaux", ont déclaré les analystes d'UBS.

** Le Parti communiste chinois tiendra un troisième plénum, longtemps retardé, du 15 au 18 juillet, au cours duquel certaines mesures de réforme fiscale et financière devraient être dévoilées.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,01 % à 2 922,27.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,32%, le secteur de la consommation de base a baissé de 0,88%, l'indice immobilier a baissé de 0,29% et le sous-indice des soins de santé a baissé de 1,03%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,59% à 6 247,88, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,46% à 17 443,15.

** Les promoteurs immobiliers de la Chine continentale cotés à Hong Kong ont baissé de 4,9 %.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, était en hausse de 0,13 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups était plus faible de 0,13 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, était en hausse de 1,32 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a progressé de 0,13 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 2,16 %.

** Le yuan était coté à 7,2726 pour un dollar américain, soit 0,06% de moins que la clôture précédente de 7,268. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Rashmi Aich)