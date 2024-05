Les actions chinoises ont clôturé sur une note stable vendredi, le sentiment des investisseurs étant entamé par une liste élargie de restrictions commerciales publiée par les États-Unis et par de nouveaux droits de douane potentiels de la part de la Chine, tandis que les actions de Hong Kong ont suivi les marchés régionaux à la hausse.

Jeudi, l'administration Biden a ajouté 37 entités chinoises à une liste de restrictions commerciales, dont certaines auraient soutenu le ballon espion qui a survolé les États-Unis l'année dernière, ce qui a exacerbé les tensions entre Pékin et Washington.

Le président américain Joe Biden devrait également annoncer dès la semaine prochaine de nouveaux droits de douane sur la Chine visant des secteurs stratégiques, tout en maintenant en grande partie les prélèvements existants, a déclaré une source à Reuters.

Bloomberg News a rapporté jeudi que la Chine envisageait une proposition visant à exempter les investisseurs individuels du paiement de l'impôt sur les dividendes pour les actions de Hong Kong achetées via Stock Connect, ce qui aurait pour effet d'augmenter le nombre d'actions de Hong Kong.

Les actions du secteur de l'immobilier ont enregistré des gains vendredi après que Hangzhou et Xian, deux capitales provinciales chinoises, ont levé toutes les restrictions sur l'achat de maisons jeudi afin d'attirer les acheteurs et de soutenir leurs marchés immobiliers en perte de vitesse, ce qui laisse entrevoir la possibilité que d'autres mégapoles suivent le même chemin.

Les actions asiatiques ont augmenté, en cours de route pour une troisième semaine de gains, tandis que le dollar est resté stable alors que de nouveaux signes de détente du marché du travail américain ont alimenté l'optimisme sur les réductions des taux d'intérêt cette année avant les données cruciales sur l'inflation de la semaine prochaine.

** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,01 % à 3 154,55, et l'indice des valeurs sûres CSI300 était en hausse de 0,05 %.

** L'indice Hang Seng était en hausse de 425,87 points ou 2,3 % à 18 963,68. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 2,41% à 6 718,86.

** Pour la semaine, le CSI 300 a augmenté de 1,7%, pour la quatrième semaine, et le Hang Seng a augmenté de 2,6%.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,71% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 1,15%.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions énergétiques a augmenté de 4,1%, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 0,57%, le secteur financier a terminé en hausse de 3,59% et le secteur de l'immobilier a augmenté de 3,79%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Eileen Soreng et Christina Fincher)