Les actions chinoises ont clôturé en baisse lundi, après que les données ont montré que l'économie du pays a progressé à un rythme faible au deuxième trimestre, alors que la demande s'est affaiblie à l'intérieur du pays et à l'étranger, augmentant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance afin de soutenir l'activité.

** L'indice CSI 300 a terminé en baisse de 0,8 %, tandis que l'indice Shanghai Composite a reculé de 0,9 %.

** Le marché de Hong Kong a été fermé pour la journée en raison de l'approche du typhon Talim.

** En glissement annuel, le PIB de la Chine a augmenté de 6,3 % au deuxième trimestre, en accélération par rapport aux 4,5 % des trois premiers mois de l'année, mais le taux était inférieur aux prévisions de croissance de 7,3 %.

** Les données ont également montré que les ventes de biens immobiliers en Chine entre juin et mai ont enregistré la plus forte baisse mensuelle de l'année, sur la base des ventes par surface de plancher, et que l'investissement dans l'immobilier s'est également effondré.

** Pour contrer les vents contraires persistants de la croissance, nous prévoyons davantage de mesures d'assouplissement (ciblées) dans les mois à venir, en mettant l'accent sur la fiscalité, le logement et la consommation, bien que l'ampleur de la stimulation devrait être inférieure à celle des cycles d'assouplissement précédents", a déclaré Goldman Sachs dans une note.

** La plupart des secteurs ont chuté. Les entreprises du secteur de l'énergie ont chuté de 2,4 %, tandis que les actions des banques et des médias ont perdu respectivement 1,5 % et 1,9 %.

** Séparément, la banque centrale chinoise a renouvelé les prêts à moyen terme arrivant à échéance et a maintenu le taux d'intérêt inchangé comme prévu lundi, cependant les marchés s'attendent à ce que les autorités aient besoin de déclencher plus de stimulus pour soutenir le ralentissement de la croissance économique.

** Tous les regards sont tournés vers la réunion du Politburo prévue pour la fin du mois, au cours de laquelle les principaux dirigeants pourraient définir la politique à suivre pour le reste de l'année.