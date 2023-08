Les actions chinoises ont vacillé mardi, oscillant autour de leurs plus bas niveaux depuis neuf mois, en raison des inquiétudes des investisseurs quant à la croissance de la Chine, qui réclament des mesures de relance plus concrètes pour stimuler l'économie.

** L'indice CSI 300 a chuté de 0,3 % à la mi-journée, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,2 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,2 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 0,1 %.

** Les indices de référence CSI et Hang Seng sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis la fin novembre 2022, effaçant tous les gains accumulés après la réouverture de la Chine aux restrictions COVID.

** Les investisseurs étrangers ont vendu des actions chinoises via le Stock Connect pour la 12ème session consécutive, vendant un montant net de 4,3 milliards de yuans (590,04 millions de dollars) jusqu'à présent mardi.

** L'affaiblissement du yuan chinois a trouvé un certain soutien dans les opérations de lissage des banques d'État nationales et de la banque centrale, mais est resté instable alors que la hausse des rendements américains a exercé une pression à la baisse sur le yen et d'autres monnaies mondiales.

** Il y a certainement un manque de confiance dans les politiques et les perspectives de la Chine", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions en Asie chez Morningstar.

** La faiblesse du sentiment vient du fait que l'activité économique de la Chine a ralenti au cours des derniers mois après une relance, tandis que les promesses des autorités pour aider à la reprise ont jusqu'à présent été en deçà des attentes du marché, y compris une réduction plus faible que prévu d'un indice de référence de prêt clé lundi.

** Sur les marchés continentaux, les actions des secteurs du tourisme et des nouvelles énergies ont baissé de plus de 2 % chacune, tandis que les opérateurs de télécommunications ont progressé de 2,3 %.

** Zhang Chi, stratège en chef chez Sinolink Securities, a déclaré que le sentiment est trop pessimiste et que les actions sont survendues. L'indice composite de Shanghai étant passé sous la barre des 3 100 points, c'est le moment idéal pour acheter, a-t-il déclaré.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont progressé de 0,4 % et les promoteurs immobiliers de Chine continentale ont perdu 0,8 %. (1 $ = 7,2877 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Sohini Goswami)