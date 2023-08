Les actions chinoises ont vacillé mardi après que les marchés aient fortement rebondi au cours des dernières séances, certains investisseurs bloquant leurs profits car ils restent sceptiques quant aux mesures politiques prises par le pays pour soutenir la faible reprise post-COVID.

** L'indice CSI 300 a glissé de 0,1%, tandis que l'indice Shanghai Composite a progressé de 0,1% à la mi-journée.

** L'indice Hang Seng et l'indice Hang Seng China Enterprises sont restés à peu près stables.

** Le Conseil d'Etat chinois a annoncé lundi des mesures pour restaurer et développer la consommation dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des services, dans le but de jouer pleinement le "rôle fondamental" de la consommation dans le développement économique.

** Ces mesures interviennent après que les principaux responsables politiques chinois se sont engagés la semaine dernière, lors d'une réunion du Politburo, à intensifier le soutien à l'économie et à renforcer les ajustements anticycliques au cours du second semestre de cette année.

** Les autorités n'ont toutefois pas donné beaucoup de détails sur leurs projets, ce qui laisse les investisseurs sur leur faim.

** La plupart des investisseurs à qui j'ai parlé étaient encore sceptiques quant aux mesures potentielles que le gouvernement mettrait en place", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

** Certains investisseurs étrangers estiment que les paroles des responsables politiques devront être accompagnées d'actions concrètes pour assainir un secteur immobilier en difficulté avant que la confiance ne se rétablisse.

** L'activité des usines chinoises s'est contractée en juillet, selon une enquête du secteur privé, l'offre, la demande et les commandes à l'exportation s'étant toutes détériorées, les entreprises mettant en cause la morosité du marché national et international.

** Sur le marché continental, les actions des équipements de communication ont augmenté de 2,2%, tandis que les actions du tourisme et des nouvelles énergies ont chuté de 0,8% chacune.

** Sur le marché de Hong Kong, les géants de la technologie ont progressé de 0,6%, tandis que les promoteurs immobiliers du continent ont chuté de 1,2%.