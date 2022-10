Les actions chutent alors que les faibles indices PMI indiquent de sombres perspectives de croissance.

Les actions des marchés émergents ont atteint leurs plus bas niveaux depuis 2 ans et demi le premier jour du dernier trimestre de l'année, alors que la sombre production manufacturière mondiale a détérioré les perspectives de croissance, tandis que la lire turque a atteint son plus bas niveau lundi après que l'inflation ait atteint un nouveau record depuis 24 ans.

Les actions asiatiques ont glissé de 0,9 %, les échanges étant amoindris par les jours fériés en Chine et en Corée du Sud. Les actions d'Europe centrale et d'Afrique du Sud ont également chuté, tandis que certaines bourses ont augmenté, les actions turques ayant fait un bond de 2,7 %.

Le sentiment est resté faible alors que les données sur l'activité des usines dans le monde entier ont montré une faiblesse continue due au ralentissement de la demande en Chine et dans les économies avancées, dans un contexte de pressions sur les coûts.

Un indice des actions des marchés émergents a chuté de 0,9 %, tandis que la contrepartie en devises a perdu 0,4 %.

"Nous nous attendons à ce que les conditions restent modérées, car la faiblesse de la demande mondiale, l'inflation élevée et le resserrement de la politique monétaire continuent de freiner l'activité manufacturière", a déclaré Gareth Leather, économiste spécialiste de l'Asie du Sud-Est chez Capital Economics.

Les marchés émergents ont connu une année difficile en raison des craintes de récession dues au fait que les banques centrales ont entrepris un resserrement monétaire agressif pour maîtriser l'inflation galopante. L'indice des actions des marchés émergents a baissé de près de 30 % jusqu'à présent en 2022, en voie de connaître sa pire baisse annuelle depuis la crise financière mondiale de 2008.

La lire turque a atteint un plancher record de 18,56 après que les données ont montré que l'inflation annuelle en septembre a augmenté à 83,45 %, bien que moins que les 84,63 % attendus.

Malgré une inflation galopante, la banque centrale de Turquie a procédé à deux baisses de taux cette année, la chute de la lire qui s'en est suivie ayant contribué à la hausse des prix.

Les contrôles des capitaux, en place depuis décembre, ont ralenti la chute de la lire, mais avec la demande de relance du gouvernement, les perspectives de reprise semblent sombres. La monnaie a perdu environ 28 % depuis le début de l'année.

La rupiah indonésienne a été parmi les plus grands perdants en Asie, en baisse de 0,5 % après que l'inflation annuelle en septembre se soit accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis octobre 2015 à 5,95 %.

La Russie a surperformé après que des données ont montré que l'activité manufacturière a augmenté à son rythme le plus rapide en 3-1/2 ans en septembre, grâce à des hausses de la production, des nouvelles commandes et de la demande des clients. Les sanctions occidentales ont toutefois continué à peser sur les exportations.

Les investisseurs surveilleront les marchés brésiliens après que le premier tour des élections présidentielles de dimanche ait montré que le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a surpassé les sondages et empêché l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva de remporter une victoire écrasante. Selon les analystes, cela pourrait relever les marchés, alors que les électeurs se rendront à nouveau aux urnes le 30 octobre. Pour le GRAPHIQUE sur la performance des devises des marchés émergents en 2022, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur la performance de l'indice MSCI des marchés émergents en 2022, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX.

(Rapport de Susan Mathew à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)