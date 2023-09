L'indice mondial des actions a perdu plus de 1 % mardi lors d'une séance de négociation agitée, les craintes de taux d'intérêt plus élevés à long terme ayant sapé l'appétit pour les actifs plus risqués, tandis que le rendement de référence du Trésor américain est resté proche de son niveau le plus élevé depuis 16 ans.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que le yen japonais s'est rapproché d'un niveau clé, où les autorités japonaises sont considérées comme susceptibles d'intervenir pour soutenir la monnaie.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont suivi les actions asiatiques et européennes à la baisse, les investisseurs continuant à digérer l'indication de la Réserve fédérale de la semaine dernière selon laquelle elle maintiendrait les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps que les investisseurs ne l'avaient prévu.

Toutefois, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi qu'il considérait qu'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine était plus probable qu'improbable, mais qu'il y avait 40 % de chances que la Fed doive relever ses taux de manière significative pour vaincre l'inflation.

La nervosité du marché a également été exacerbée par la perspective d'une fermeture du gouvernement. La Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, s'efforce de faire avancer cette semaine des réductions de dépenses importantes, qui ont peu de chances de devenir une loi, mais qui pourraient déclencher une fermeture partielle, mettant au chômage technique des centaines de milliers de travailleurs fédéraux et suspendant les services publics.

La hausse des prix du pétrole et la grève des ouvriers de l'automobile qui a débuté à Detroit le 15 septembre ont contribué à ce sentiment négatif, tandis que les investisseurs attendaient également une mesure clé de l'inflation, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), qui doit être publié vendredi.

"Tant que les taux continueront à augmenter, le marché restera nerveux", a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. "On a l'impression qu'un nuage sombre plane sur le marché jusqu'à la publication de l'indice PCE.

Et au fur et à mesure que la séance avançait, les pertes sur les actions se sont accentuées.

"Les inquiétudes concernant la poursuite de la hausse des taux pèsent sur les actions depuis environ deux mois, depuis le pic de fin juillet", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities à Los Angeles. "L'action à la baisse des prix s'autoalimente. Lorsque ceux qui espèrent un rebond ne l'obtiennent pas, ils deviennent frustrés".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 388 points, soit 1,14 %, à 33 618,88, le S&P 500 a perdu 63,91 points, soit 1,47 %, à 4 273,53 et le Nasdaq Composite a perdu 207,71 points, soit 1,57 %, à 13 063,61.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,24 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé plus tôt en baisse de 0,61 %.

En ce qui concerne les

Trésorerie

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 0,6 point de base à 4,548%, contre 4,542% lundi. L'obligation à 30 ans a augmenté de 2,4 points de base pour atteindre un rendement de 4,6834%, contre 4,659%. L'obligation à deux ans a augmenté de 0,3 point de base pour atteindre un rendement de 5,1336%, contre 5,131%.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a augmenté de 0,198 %, l'euro a baissé de 0,17 % à 1,0572 $, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2157 $, en baisse de 0,44 % sur la journée.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,09 % par rapport au billet vert, à 149,03 pour un dollar. La force du dollar par rapport au yen en particulier a maintenu les traders en alerte pour une intervention visant à soutenir la monnaie japonaise, en particulier après que le ministre des Finances Shunichi Suzuki ait déclaré qu'aucune option n'était exclue.

Le niveau de 150 yens par dollar est considéré par les marchés financiers comme une ligne rouge qui inciterait les autorités japonaises à agir, comme elles l'ont fait l'année dernière.

Les prix du pétrole se sont stabilisés à la hausse après avoir atteint un plus bas de deux semaines plus tôt dans la session de mardi, les investisseurs ayant mis en balance les attentes d'une offre plus restreinte avec les préoccupations de la demande découlant d'une perspective économique incertaine.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 0,79% à 90,39 dollars le baril et le Brent s'est établi à 93,96 dollars, en hausse de 0,72% sur la journée.