L'indice mondial des actions MSCI a chuté jeudi, tandis que les rendements obligataires ont augmenté, la hausse des chiffres de l'emploi privé aux États-Unis ayant suscité des inquiétudes quant au maintien des taux d'intérêt à un niveau plus élevé.

La société de gestion des salaires ADP a déclaré que le nombre d'emplois privés avait augmenté de 497 000 en juin, dépassant de loin les attentes des économistes qui tablaient sur une augmentation de 228 000 et de 267 000 en mai. Le département du travail a déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 12 000 pour atteindre 248 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 1er juillet, mais la semaine précédente a été révisée pour montrer 3 000 demandes de moins que ce qui avait été annoncé.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi que les perspectives d'une inflation toujours supérieure à l'objectif fixé et un marché du travail plus fort que prévu nécessitaient une politique monétaire plus restrictive, ce qui n'a pas manqué de susciter des inquiétudes.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données du marché du travail aient renforcé les attentes d'une hausse agressive des taux de la Fed pour contenir une inflation obstinément élevée. Le dollar américain a réduit ses pertes par rapport aux autres principales devises après la publication du rapport, tandis que les indices boursiers étaient dans le rouge dans l'ensemble.

"Il y a beaucoup d'incertitude en ce moment en ce qui concerne la solidité de l'économie et ce que la Fed pourrait avoir à faire pour essayer de gérer les pressions inflationnistes", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson.

Alors que les données de l'ADP ne sont pas toujours alignées sur les données mensuelles du gouvernement sur l'emploi, qui doivent être publiées vendredi, les données sur les emplois privés ont été tellement plus élevées que prévu qu'elles ont fait craindre que le rapport de vendredi surprenne également à la hausse, a déclaré M. Ragan.

"Étant donné que la fin du mois de juin a été si forte, le marché adopte, au moins pour aujourd'hui, une position plus conservatrice", a-t-il déclaré.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 366,38 points, soit 1,07%, à 33 922,26, le S&P 500 a perdu 35,23 points, soit 0,79%, à 4 411,59 et le Nasdaq Composite a perdu 112,61 points, soit 0,82%, à 13 679,04.

Le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 23 mai. Le Dow Jones a enregistré sa plus forte baisse en une seule journée depuis le 2 mai.

L'indice MSCI des prix mondiaux tous pays confondus a limité ses pertes à 1,25 %, ce qui représente sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 25 avril. Plus tôt, il avait chuté de 1,7 %.

"Tout cela donne l'image d'un marché préoccupé par l'économie et d'une Fed toujours déterminée à resserrer sa politique monétaire", a déclaré Alex Coffey, stratégiste senior chez TD Ameritrade.

En l'absence de signes de détérioration du marché de l'emploi, M. Coffey a déclaré qu'une politique monétaire de plus en plus stricte entraînerait à coup sûr un ralentissement de l'économie.

Les traders du marché monétaire considèrent maintenant qu'il y a 92,4 % de chances qu'une hausse d'un quart de point ait lieu lors de la réunion de la banque le 26 juillet et les traders parient sur 25,9 % de chances qu'une autre hausse ait lieu en septembre, contre 18,1 % mercredi, a montré l'outil FedWatch du CME Group.

M. Ragan, de D.A. Davidson, a noté que les contrats à terme indiquent peu de paris sur des baisses de taux jusqu'en juin 2024, par rapport aux paris récents sur plusieurs baisses de taux, voire deux, plus tard en 2023.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis début mars et ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis juin 2007.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8,8 points de base à 4,033 %, contre 3,945 % mercredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 5,3 points de base pour atteindre un rendement de 3,9969 %. L'obligation à 2 ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre un rendement de 4,9912 %, après avoir atteint 5,12 %.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a baissé de 0,203 %, l'euro ayant progressé de 0,32 % à 1,0886 dollar. Le yen japonais s'est renforcé de 0,38 % par rapport au billet vert, à 144,11 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2737 dollar, en hausse de 0,26 % sur la journée.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont peu évolué, le marché digérant la probabilité accrue d'une hausse des taux d'intérêt américains qui pourrait réduire la demande d'énergie.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1 cent à 71,80 dollars le baril et le Brent a terminé à 76,52 dollars, en baisse de 0,17% ou 13 cents.