Les actions ont connu leur pire semaine depuis un mois vendredi et les bons du Trésor ont atteint leur plus bas niveau depuis dix ans, les investisseurs s'attendant à ce que les taux d'intérêt américains restent élevés pendant un certain temps, tandis que le yen a été maintenu près de son plus bas niveau depuis 11 mois après que la Banque du Japon a laissé les taux d'intérêt à court terme en dessous de zéro.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, à 4,508 %, à Tokyo. Les rendements à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis une douzaine d'années.

L'indice MSCI des actions mondiales est resté stable, avec une baisse de 2,6 % depuis le début de la semaine.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a touché un plus bas de 10 mois avant de rebondir de 0,5 % à la suite des promesses faites par la Chine de

de soutenir les entreprises privées

. Il est en baisse de 2,8 % cette semaine.

La Banque du Japon (BOJ), comme prévu,

a maintenu

taux d'intérêt très bas et a laissé ses perspectives et sa politique de contrôle des rendements inchangées pour indiquer qu'elle n'était pas pressée de mettre fin à ses mesures de relance massives.

Le yen a chuté d'environ 0,4 % à 148,12 pour un dollar après l'annonce, mais n'a pas atteint son niveau le plus bas depuis 11 mois, les traders se méfiant encore plus des interventions après que la BOJ a indiqué qu'elle surveillait l'impact des mouvements de change sur l'économie japonaise.

Les traders se sont montrés encore plus prudents après que la BOJ ait indiqué qu'elle surveillait l'impact des mouvements de change sur l'économie japonaise. "Cela montre aux marchés que ce n'est pas un feu vert pour acheter du dollar/yen en toute impunité", a déclaré Ray Attrill, responsable des opérations de change à la National Australia Bank à Singapour.

Le Nikkei japonais a effacé les pertes de 1 % pour s'échanger 0,2 % de moins dans l'après-midi.

Les contrats à terme sur les actions européennes et les contrats à terme sur le FTSE ont également compensé les pertes pour s'échanger à environ 0,2 % de moins en Asie. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 %.

Les contrats à terme sur les obligations d'État japonaises à dix ans se sont redressés, bien que les rendements au comptant aient peu changé et soient proches de leur plus haut niveau de la décennie, à 0,74 %.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, doit donner une conférence de presse à 0630 GMT et il est certain qu'on lui demandera si la baisse du yen pourrait accélérer un changement de politique et d'élaborer sur les

récentes remarques

récentes suggérant que les conditions d'une hausse des taux pourraient être réunies d'ici la fin de l'année.

"Bien sûr, il n'y a aucune chance que la BOJ réponde à l'affaiblissement du yen en augmentant les taux d'intérêt ou d'autres mesures de politique monétaire, mais il sera intéressant de voir à quel point la BOJ est prudente par rapport aux marchés financiers actuels", a déclaré Hirofumi Suzuki, stratégiste en chef pour les devises chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation à Tokyo.

POINTS DE VIRAGE

La décision de la BOJ complète presque la semaine pour les événements majeurs du marché, bien que les PMI britanniques et européens soient attendus plus tard, ainsi que les discours des responsables de la Réserve fédérale américaine Mary Daly, Neel Kashkari, Susan Collins et Lisa Cook.

La Fed a maintenu ses taux cette semaine, mais les traders ont tenu compte de son refus de parier sur des réductions rapides en 2024 et ont été vendeurs le long de la courbe des rendements américains.

Les membres de la Fed ont relevé leur projection médiane pour le taux des fonds en 2024 de 50 points de base à 5,1 % et les traders ont réduit d'environ 15 points de base les prix implicites des contrats à terme, qui prévoient des taux à 4,7 % à la fin de l'année prochaine.

Les banques centrales de Suède et de Norvège ont annoncé des hausses de 25 points de base, avec la perspective d'autres hausses à venir.

Cependant, la Banque d'Angleterre, dans une décision partagée, a maintenu ses taux pour la première fois en près de deux ans, faisant tomber la livre sterling à son plus bas niveau depuis six mois, tandis que le franc suisse a fortement chuté après une suspension surprise des taux par la Banque nationale suisse.

"Il y a beaucoup de messages et d'histoires contradictoires, et c'est souvent ce qui se produit aux moments charnières", a déclaré Craig Ebert, économiste principal à la BNZ à Wellington.

Sur les marchés des changes, le dollar a été soutenu, car les marchés peinent à être certains que la Fed a terminé ses hausses. L'euro s'est négocié sous pression à 1,0655 dollar en Asie, non loin de son plus bas niveau en six mois de jeudi, à 1,0617 dollar.

Le pétrole a également été sous les feux de la rampe cette semaine, car la hausse des prix a renforcé les craintes d'une résurgence de l'inflation qui maintiendrait les taux à un niveau élevé pendant plus longtemps. À 93,89 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent sont en hausse de 8 % ce mois-ci.

Sur les marchés émergents, les obligations indiennes et la roupie ont progressé après que JPMorgan a déclaré qu'il ajouterait la dette indienne à son indice des marchés émergents largement suivi, ouvrant la voie à des milliards de dollars d'afflux étrangers.