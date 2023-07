L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain mercredi après la publication de données étrangères plus faibles que prévu et alors que les investisseurs surveillaient l'aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tout en attendant les données économiques américaines et les résultats du deuxième trimestre.

Les investisseurs ont ignoré les minutes de la réunion de la Réserve fédérale américaine publiées mercredi, qui ont montré que la Fed était unie dans sa décision de juin de maintenir les taux d'intérêt pour gagner du temps afin d'évaluer si de nouvelles hausses seraient nécessaires. Les minutes ont également montré que la plupart des membres s'attendaient à un resserrement de la politique à terme.

"Si nous continuons à observer un ralentissement de l'inflation, il n'y aura peut-être pas de nouvelles hausses de taux, mais rien de tel n'a été révélé dans les minutes de la Fed", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities à Los Angeles. "Nous aurons une bien meilleure idée de la situation lorsque nous aurons un autre point de données important vendredi avec le rapport sur l'emploi et les données sur l'inflation la semaine prochaine.

La publication d'une enquête montrant que le secteur des services en Chine - qui avait rebondi depuis la levée des restrictions du COVID-19 - s'est développé en juin au rythme le plus faible depuis cinq mois a mis un frein aux actions à l'étranger, ajoutant aux signes d'une reprise chancelante dans la deuxième plus grande économie du monde.

Un porte-parole du ministère américain du commerce a déclaré mercredi que les États-Unis s'opposaient "fermement" aux contrôles des exportations de gallium et de germanium annoncés lundi par la Chine, et que Washington consulterait ses partenaires et alliés. Les entreprises se sont empressées de s'approvisionner avant la date limite du 1er août, après la décision abrupte de la Chine de restreindre les exportations de deux métaux largement utilisés dans les semi-conducteurs et les véhicules électriques.

"Si vous regardez au niveau mondial, tout ce qui est sorti (de Chine et d'Europe) montre que la croissance ralentit toujours et vous avez la toile de fond géopolitique entre les États-Unis et la Chine qui va être un peu un casse-tête", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont peu changé après les minutes de la Fed. Les rendements ont légèrement augmenté après une lecture plus faible que prévu sur les produits fabriqués aux États-Unis et ont augmenté régulièrement dans les échanges de l'après-midi, avec peu de réaction aux minutes de la Fed.

Les investisseurs ont été prudents après le retour des vacances du Jour de l'Indépendance des États-Unis mardi.

Bien qu'il soit largement prévu que la Fed relève à nouveau ses taux en juillet, les investisseurs se tourneront vers les données à venir, telles que les chiffres de l'inflation et la saison des bénéfices des entreprises du deuxième trimestre, pour obtenir des indices sur les plans de la Fed concernant les taux plus tard dans l'année.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 106,59 points, soit 0,31 %, à 34 311,88, le S&P 500 a perdu 4,83 points, soit 0,11 %, à 4 450,76 et le Nasdaq Composite a perdu 8,11 points, soit 0,06 %, à 13 808,66.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,73 % et l'indice international des actions MSCI a perdu 0,40 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,80 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,93 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,25 %.

Les traders parient sur une probabilité de 88,7% que la Fed augmente ses taux d'un quart de point de pourcentage en juillet après avoir fait une pause le mois dernier, mais n'ont pris en compte qu'une probabilité de 17,7% pour une autre augmentation en septembre, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Le dollar américain s'est légèrement affaibli après la publication des minutes de la Fed, avant de gagner du terrain et d'atteindre son plus haut niveau de la séance.

L'indice du dollar a augmenté de 0,281 %, tandis que l'euro a baissé de 0,23 % à 1,0852 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,16 % par rapport au billet vert, à 144,68 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2695 $, en baisse de 0,13 % sur la journée.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8,7 points de base à 3,945%, contre 3,858% lundi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 6,9 points de base pour atteindre un rendement de 3,9462%, contre 3,877%. L'obligation à 2 ans était en hausse de 1,3 point de base pour un rendement de 4,9529%, contre 4,94%.

Le pétrole brut américain a gagné du terrain, réduisant l'écart de prix avec la référence mondiale Brent dans une réponse après les vacances du 4 juillet aux réductions de l'offre annoncées lundi par les principaux exportateurs de pétrole, l'Arabie saoudite et la Russie.

Les participants au marché attendaient les données relatives à la demande du week-end, qui marque généralement le pic de la saison des voyages aux États-Unis.

Le pétrole brut américain s'est établi à 71,79 dollars le baril, en hausse de 2,87 %, et le Brent à 76,65 dollars, en hausse de 0,52 % sur la journée.