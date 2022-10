Les actions chutent après que les attaques en Ukraine et les perspectives de taux ont provoqué une fuite vers la sécurité.

Les actions mondiales ont chuté lundi après une série d'explosions dans la capitale ukrainienne et un regain d'inquiétude quant aux perspectives économiques qui ont poussé les investisseurs vers les valeurs refuges telles que le dollar et les obligations.

Toute croyance que la Réserve fédérale adoptera une position plus souple en matière de politique monétaire a été éteinte vendredi par des données montrant que le chômage a diminué en septembre, signe d'un marché du travail qui ne souffre pas d'une inflation galopante.

Le dollar est resté ferme face à un panier de devises, tandis qu'un certain nombre de mesures basées sur le marché de la nervosité des investisseurs face au risque ont montré une nouvelle augmentation.

Les frappes de missiles russes pendant l'heure de pointe de lundi à travers l'Ukraine ont tué au moins cinq personnes dans la capitale Kiev, dans des attentats apparemment de vengeance après que le président Vladimir Poutine ait déclaré qu'une explosion sur le pont vers la Crimée était une attaque terroriste.

"Je m'étais demandé si les marchés regardaient la situation en Ukraine et pensaient que cela nous rapprochait de la fin - ce qui était la première réaction aux progrès réalisés par l'armée ukrainienne au cours de l'été. Cette réaction n'a plus lieu d'être et cela est clairement perçu comme une simple augmentation de la tension, plutôt que la fin de quoi que ce soit", a déclaré Kit Juckes, responsable de la stratégie monétaire de la Société Générale.

"Nous avons des tensions géopolitiques et nous sommes toujours sur la voie d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. L'inquiétude est qu'au moment où ils auront fini de resserrer, ils l'auront trop fait et laisseront l'économie assez vulnérable", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI All-World a chuté de 0,5 % dans les premiers échanges en Europe, en baisse pour un quatrième jour consécutif. L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine, tandis que le DAX allemand a perdu 0,1 % et le FTSE 100 0,7 %, ce qui en fait l'un des indices les moins performants.

Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 0,5 %, tandis que ceux du Nasdaq ont perdu 0,6 %.

Wall street a sombré vendredi après qu'un rapport optimiste sur l'emploi ait renforcé les attentes d'une nouvelle hausse importante des taux.

Les contrats à terme impliquent plus de 80 % de chances que les taux augmentent de 75 points de base le mois prochain, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) devrait faire de même et la Banque d'Angleterre augmenter d'au moins 100 points de base.

MESURE DE BASE

On s'attend à ce que l'inflation de la consommation aux États-Unis ait ralenti pour atteindre un taux annuel de 8,1 %, mais la mesure de base devrait s'accélérer pour passer de 6,3 % à 6,5 %. Les données de l'IPC américain sont attendues jeudi.

"Nous sommes au milieu du resserrement le plus important et le plus synchronisé de la politique monétaire mondiale depuis plus de trois décennies", a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan, qui s'attend à des hausses de 75 points de base de la part des trois banques centrales.

"Le rapport sur l'IPC de septembre devrait montrer une modération des prix des biens qui est un signe avant-coureur probable d'un ralentissement plus large de l'inflation de base", a-t-il ajouté. "Mais la Fed ne sera pas sensible à un murmure de modération de l'inflation tant que les marchés du travail crient à la tension."

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est également publié cette semaine et il est probable qu'il soit hawkish étant donné le nombre de décideurs qui ont relevé leurs prévisions de taux.

Bien que l'inflation américaine et la réponse de la Fed à celle-ci restent au centre des préoccupations des investisseurs, les obligations d'État de la zone euro ont été stimulées par la reprise de l'aversion au risque des investisseurs.

Les rendements du Bund allemand à 10 ans, qui sert de référence à la région, ont reculé de 3 points de base à 2,162 %, tandis que le Schatz à 2 ans, plus sensible, a perdu 8 points de base à 1,787 %.

Une autre note de prudence a été la baisse de 2 % des valeurs vedettes chinoises, suite à une enquête qui a montré la première contraction de l'activité des services en quatre mois.

TEST DES BÉNÉFICES

Les bénéfices des entreprises démarrent également vendredi, avec les résultats de JPMorgan, Citi, Wells Fargo et Morgan Stanley.

"Le consensus prévoit une croissance du BPA de 3 % en glissement annuel, une croissance des ventes de 13 % et une contraction de la marge de 75 points de base à 11,8 %", ont indiqué les analystes de Goldman Sachs dans une note. "Hors énergie, le BPA devrait baisser de 3% et les marges se contracter de 132 pb."

"Nous prévoyons des surprises positives moins importantes au 3e trimestre par rapport au 1er semestre 2022 et des révisions négatives des estimations consensuelles du 4e trimestre et de 2023."

Le Dollar Index a augmenté de 0,3 % à 113,14, laissant l'euro en baisse de 0,4 % à 0,9697 $ et le yen plat à 145,45, à un cheveu du récent sommet de 24 ans de 145,90 qui a provoqué l'intervention japonaise.

La livre sterling a perdu 0,3 % à 1,10625 $, après que la Banque d'Angleterre a annoncé une décision surprise visant à soutenir le marché des gilts avant la fin d'un programme d'achat d'obligations d'urgence vendredi.

Le pétrole a chuté pour la première fois en une semaine, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur la hausse de 11 % de la semaine dernière après un accord sur les réductions de l'offre par l'OPEP+.

Le Brent a baissé de 0,7 % à 97,26 $ le baril, tandis que le brut américain a baissé de 0,6 % à 92,08 $ le baril.