Les actions chutent, clôturant le pire mois d'août depuis 7 ans

Le Dow a chuté de près de neuf dixièmes de pour cent. Le S&P 500 a perdu plus de trois quarts d'un pour cent, tandis que le Nasdaq a terminé plus d'un demi pour cent plus bas.

Tommy Mancuso est président et cofondateur de The BAD Investment Company.

"Nous avons assisté à une lutte importante en août. Et je pense que cela est dû en grande partie au discours de la Fed, l'inflation étant un peu plus tenace que ce que nous avions initialement prévu. Ceci étant dit, vous savez, je ne pense pas que nous allons nécessairement entrer dans une récession dure. Je pense qu'il s'agira probablement d'une récession assez mineure ou plutôt d'une contraction lorsque nous verrons un ralentissement des affaires dans cet environnement de hausse des taux d'intérêt."

Les actions de Seagate ont chuté après que la société de stockage de données a réduit ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, citant des préoccupations macroéconomiques.

Les actions de HP ont chuté de près de 8 % après avoir prévu un bénéfice trimestriel et annuel en baisse en raison du ralentissement des ventes de PC.

Mais les actions des sociétés de médias sociaux ont affiché des gains solides malgré la déroute technologique, après que Snap a déclaré qu'elle allait supprimer 20 % de son personnel, restructurer son unité de vente de publicité et arrêter plusieurs projets pour se concentrer sur l'amélioration des ventes et du nombre d'utilisateurs de Snapchat. Les actions ont grimpé de plus de huit pour cent et demi.

Les actions de Chewy ont glissé de plus de 8 % après que le détaillant en ligne de fournitures pour animaux de compagnie a réduit ses perspectives de ventes pour l'année entière.

Et Bed Bath & Beyond a plongé de plus de 21 % après avoir annoncé qu'elle fermerait 150 magasins, supprimerait des emplois et remanierait sa stratégie de merchandising pour tenter de redresser le détaillant en difficulté.