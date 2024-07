Les actions ont chuté dans le monde entier mercredi, les bénéfices de Tesla, d'Alphabet et des marques de luxe européennes ayant été décevants, tandis que les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau en six semaines, la demande estivale n'ayant pas progressé.

Le dollar américain est resté globalement stable, les traders surveillant les chiffres de l'inflation vendredi et la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que le yen a atteint son plus haut niveau en sept semaines à l'approche d'une réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a glissé de 0,34% à 513,72 points à 1143 GMT. Cela a été mené par une chute de 2% dans le secteur des biens personnels et ménagers après que le plus grand groupe de luxe du monde LVMH ait rapporté une croissance plus lente des ventes alors que les acheteurs chinois réduisent leurs dépenses.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,32%, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 1%.

L'ambiance morose semble vouloir se poursuivre aux États-Unis. Les contrats à terme du Nasdaq ont chuté de 1,1 % et ceux du S&P 500 de 0,7 % après que Tesla a annoncé sa plus faible marge bénéficiaire en cinq ans, et que les grandes valeurs technologiques ont également été malmenées.

"La saison des résultats intermédiaires démarre des deux côtés de l'Atlantique et, jusqu'à présent, les investisseurs sont déçus par ce qu'ils ont vu", a déclaré Steve Clayton, responsable des fonds d'actions chez Hargreaves Lansdown.

Les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont glissé dans les échanges après les heures de bureau, même si l'entreprise a dépassé ses objectifs en matière de revenus et de bénéfices.

"Les investisseurs se sont demandé si les sommes considérables investies dans les capacités d'intelligence artificielle de Google étaient réellement rentables", a déclaré M. Clayton.

ATTENTES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES TAUX

La faiblesse des échanges boursiers au niveau mondial est symptomatique des marchés qui cherchent une direction, les opérateurs digérant une série de thèmes tels que l'élection américaine, les attentes en matière de réduction des taux et les faibles résultats des entreprises.

Les prix du pétrole ont mis fin à trois séances consécutives de baisse mercredi grâce à la diminution des stocks de brut aux États-Unis et aux risques croissants d'approvisionnement liés aux incendies de forêt au Canada, mais ils sont restés proches de leurs plus bas niveaux en un mois et demi en raison de la faiblesse de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour septembre ont augmenté de 84 cents, ou 1%, à 81,83 dollars le baril à 1147 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 93 cents, soit 1,21%, à 77,89 dollars le baril.

Les données du PIB américain jeudi et les données sur les dépenses de consommation personnelle - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - vendredi pourraient aider les investisseurs à calibrer leurs attentes quant à la date à laquelle les taux d'intérêt pourraient être réduits.

Les marchés prévoient un assouplissement de 62 points de base cette année, et une réduction en septembre est prévue à 95 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Une majorité croissante d'économistes interrogés par Reuters a déclaré que la Fed réduirait probablement ses taux à deux reprises cette année, en septembre et en décembre, car la résistance de la demande des consommateurs américains justifie une approche prudente malgré la baisse de l'inflation.

"Le consommateur américain est resté extrêmement fort ... mais vous commencez à voir un certain degré de fragilité sous-jacent à certaines données", a déclaré Luke Browne, responsable de l'allocation d'actifs pour l'Asie chez Manulife Investment Management.

LA COURSE DU YEN

Le yen a atteint son plus haut niveau depuis sept semaines, à 154,1 pour un dollar, après avoir bondi de près de 1 % mardi, alors qu'il avait atteint son plus bas niveau depuis 38 ans, à 161,96, au début du mois.

Les traders se concentrent sur la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine, où une augmentation de 10 points de base est évaluée à 44%.

Les traders soupçonnent Tokyo d'être intervenu sur le marché des devises au début du mois de juillet pour faire grimper le yen, les estimations des données de la BOJ indiquant que les autorités pourraient avoir dépensé environ 6 trillions de yens (38 milliards de dollars).

Les soupçons d'intervention ont conduit les spéculateurs à dénouer des opérations de portage populaires et rentables, dans lesquelles les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs libellés en dollars afin d'obtenir un rendement plus élevé.

Le yen s'est également apprécié par rapport à d'autres devises, atteignant des sommets de plus d'un mois face à la livre et à l'euro, et de deux mois face au dollar australien.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a peu varié à 104,33. L'indice est en baisse de 1,3 % ce mois-ci. (1 $ = 155,3600 yens)