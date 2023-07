Les actions mondiales ont chuté mercredi en raison de l'apparition de nouveaux signes d'une reprise économique chancelante en Chine. Les traders attendent les minutes de la Réserve fédérale américaine et un rapport clé sur l'emploi américain plus tard dans la semaine pour obtenir des indices sur les perspectives de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

Les traders attendent les minutes de la Réserve fédérale américaine et le rapport clé sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la semaine pour obtenir des indices sur les perspectives de taux de la banque centrale.

Wall Street s'attendait également à des pertes, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étant en baisse de 0,2 % à 0,4 %.

Le secteur des services chinois, qui a fortement rebondi depuis la levée des restrictions imposées par le COVID-19, a connu en juin son rythme de croissance le plus faible en cinq mois, selon une enquête, ce qui renforce les signes d'une reprise molle dans la deuxième économie mondiale.

La publication du procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, prévue plus tard mercredi, et le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi sont en tête de l'agenda des traders cette semaine, alors qu'ils attendent de voir si la Fed devra augmenter ses taux plus d'une fois pour endiguer l'inflation.

"L'accent est mis sur la question de savoir si l'inflation a atteint son maximum, si elle a atteint son maximum et combien de hausses de taux sont à prévoir", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, a baissé de 0,2 %.

Les marchés sont presque certains que la Fed relèvera ses taux en juillet, après avoir marqué une pause le mois dernier, mais ils n'ont intégré que 32 % de chances qu'elle doive procéder à une nouvelle hausse d'ici à octobre.

Les données sur l'emploi aux États-Unis sont également essentielles, selon les traders.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les États-Unis aient créé 225 000 emplois le mois dernier, soit un ralentissement par rapport aux 339 000 emplois créés en mai, tandis que la croissance du salaire moyen est restée stable à 0,3 % par rapport au mois précédent.

"Il s'agit presque d'une course pour savoir si l'inflation diminuera assez rapidement pour permettre aux décideurs politiques de faire marche arrière avant que la dynamique de croissance n'entre en récession", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group.

Le dollar américain a dérivé vers le milieu de sa fourchette des trois dernières semaines par rapport à ses principaux homologues, avec l'indice du dollar en baisse de 0,1 % à 102,99, après avoir évolué entre 103,75 et 102,75 depuis le début du mois de juin.

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,7 % après les données sur la Chine. Le Nikkei japonais a également baissé de 0,3 % suite à des prises de bénéfices après avoir atteint des sommets en trois décennies.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 0,8 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,6 %.

MOUVEMENTS DE LA MONNAIE

Sur les marchés des changes, les mouvements ont été plutôt discrets. Le yen a augmenté de 0,1% à 144,59 pour un dollar, juste un peu en dessous de 145,07, son niveau le plus bas depuis huit mois, alors que les craintes d'une intervention officielle se font sentir.

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont baissé de 2 points de base à 4,9215 %, tandis que les rendements à 10 ans ont peu changé.

L'euro a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1,0898 $, ajoutant à sa baisse de 0,34 % au cours de la nuit.

Les prix du pétrole ont abandonné une partie de leurs gains mercredi après avoir progressé en raison des inquiétudes sur l'offre découlant des réductions de la production par les principaux producteurs, l'Arabie saoudite et la Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,2 % à 76,05 dollars le baril après avoir augmenté de 2,1 % pendant la nuit.