Les actions chutent en raison des inquiétudes sur la croissance, les rendements obligataires baissent

L'activité commerciale des États-Unis et de la zone euro a ralenti en mai, S&P Global attribuant le déclin de son PMI composite américain Output à "des pressions inflationnistes élevées, une nouvelle détérioration des délais de livraison des fournisseurs et une croissance plus faible de la demande."

La hausse des coûts due à la flambée des prix du fret et des matières premières a conduit Abercrombie & Fitch Co à déclarer qu'elle continuera à faire face à des vents contraires au moins jusqu'à la fin de l'année, un jour après que la société mère de Snapchat, Snap Inc, ait déclaré que l'économie américaine s'était dégradée plus rapidement que prévu en avril.

Un rallye de secours de deux jours dans les actions a été étouffé alors que les investisseurs ont pris note de la baisse des bénéfices des entreprises en raison des obligations persistantes de la chaîne d'approvisionnement, aggravées par la guerre en Ukraine, et de l'inflation galopante qui a forcé les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires.

Selon David Petrosinelli, trader senior chez InspereX, l'économie américaine risque de connaître un fort ralentissement alors que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour éradiquer l'inflation.

"Il s'agit vraiment d'un atterrissage brutal et la Fed est vraiment coincée dans un coin avec seulement des outils du côté de la demande pour aider", a déclaré Petrosinelli. "Ils ont vraiment besoin d'écraser la demande.

"Cela va avoir un effet d'entraînement sur l'économie, ce qui explique l'évolution des prix des actions et des obligations", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 1,69 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,99 %.

À Wall Bourse, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,37 %, le Nasdaq Composite de 3,33 % et le S&P 500 de 2,16 %, se dirigeant à nouveau vers un marché baissier.

Les actions de Snap ont dégringolé de 41,1 %, entraînant dans leur chute plusieurs valeurs des médias sociaux et de l'Internet, tandis qu'Abercrombie a chuté de 29 %.

En Europe, les services publics et les actions liées aux matières premières ont mené les baisses mais les actions bancaires ont augmenté.

La chef de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré qu'elle voyait le taux de dépôt de la BCE à zéro ou "légèrement au-dessus" d'ici la fin septembre, ce qui implique une augmentation d'au moins 50 points de base par rapport à son niveau actuel.

Ces commentaires sont intervenus un jour après que Mme Lagarde ait accéléré un revirement de politique qui l'a fait passer de l'exclusion totale d'un mouvement cette année à la prévision de plusieurs hausses.

"Cela a suscité des craintes sur les marchés mondiaux quant à la possibilité d'une action plus agressive de la BCE", a déclaré Phil Shaw, économiste en chef chez Investec à Londres.

"Des rapports ont indiqué cette nuit que certains faucons du conseil d'administration pensaient que ses commentaires d'hier semblaient exclure une hausse de 50 points de base, mais ses remarques d'aujourd'hui semblent laisser cela sur la table", a-t-il ajouté.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a baissé de 7,3 points de base à 0,951 %.

Les rendements du Trésor sont tombés à leur plus bas niveau sur un mois, ceux des obligations de référence à 10 ans ayant baissé de 13 points de base à 2,729 %.

Le Dollar Index a baissé de 0,343%, l'euro ayant augmenté de 0,38% à 1,073$.

Les commentaires de Mme Lagarde dans un billet de blog lundi et un mouvement de balancier qui a conduit la devise américaine à des sommets de deux décennies ont renforcé la faiblesse tactique du dollar, a déclaré Bipan Rai, responsable de la stratégie FX pour l'Amérique du Nord chezCIBCCapital Markets.

"La toile de fond macroéconomique plus large soutient toujours la prise de risque", a déclaré Rai. "Le dollar a encore de la marge à moyen terme".

DES DONNÉES DÉCEVANTES

Les marchés ont trouvé un certain réconfort dans le commentaire du président américain Joe Biden, qui a déclaré lundi qu'il envisageait d'assouplir les droits de douane sur la Chine, et dans les promesses continues de stimulus de Pékin.

Malheureusement, la politique chinoise du zéro-COVID-19 et ses blocages ont déjà causé des dommages économiques considérables.

JPMorgan a réduit ses prévisions pour le produit intérieur brut chinois du deuxième trimestre à -5,4 % contre -1,5 % précédemment, après des données décevantes en avril. Sur une base annualisée, sa prévision globale pour le trimestre est de 0,6 %, la plus faible depuis la grande crise financière en dehors de 2020.

Le pétrole brut américain a récemment baissé de 0,05% à 110,23 $ le baril et le Brent était à 113,76 $, en hausse de 0,3% sur la journée.

L'or au comptant a ajouté 0,8 % à 1 867,57 $ l'once.