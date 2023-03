Les actions chutent, la sécurité brille alors que les craintes concernant les banques se répandent

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, et les investisseurs ont acheté de l'or, des obligations et du dollar alors que la crainte d'une crise bancaire a été ravivée par de nouveaux problèmes au Crédit Suisse, laissant les marchés sur le qui-vive avant une réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

Le Nikkei japonais a chuté de 2 % dans les premiers échanges. Les actions australiennes ont également chuté de 2 %, entraînées par les pertes subies par les valeurs bancaires, tandis que les minières ont également connu une forte baisse, le spectre d'un stress bancaire mondial incitant les opérateurs à se détourner de toutes sortes d'actifs sensibles à la croissance. Les contrats à terme du Hang Seng ont baissé de 2 %. Le pétrole est tombé à son plus bas niveau depuis 15 mois. L'or a atteint son plus haut niveau en six semaines cette nuit. [O/R][GOL/] À New York, le S&P 500 a baissé de 0,7 %, mais l'attention s'est portée sur les banques et en Europe où les actions de Credit Suisse ont chuté de 30 % pour atteindre un niveau record après que son principal actionnaire, Saudi National Bank, ait déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'aide financière supplémentaire. La banque centrale suisse s'est engagée à financer le Crédit Suisse "si nécessaire", ce qui a permis aux indices de Wall street de se relever dans l'après-midi, mais cette intervention n'a pas vraiment apaisé les craintes des marchés. Le franc suisse a chuté de 2 %, sa plus forte baisse depuis sept ans. Dans une déclaration commune, le régulateur financier suisse et la banque centrale du pays ont indiqué que le Credit Suisse "satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance systémique". Ils ont ajouté que la banque pouvait obtenir des liquidités auprès de la banque centrale en cas de besoin. Ces mesures font suite à l'effondrement des créanciers américains Silicon Valley Bank et Signature Bank ces derniers jours, qui a entraîné les marchés financiers dans une spirale de montagnes russes. La Banque d'Angleterre a engagé des discussions d'urgence avec ses homologues internationaux, comme l'a rapporté le journal Telegraph mercredi. La Banque d'Angleterre s'est refusée à tout commentaire. Les attentes d'une hausse de 50 points de base en Europe se sont évaporées alors que les marchés repensent radicalement les perspectives de taux d'intérêt mondiaux à la lumière des inquiétudes des banques. Les prix du marché monétaire impliquent moins de 20 % de chances d'une hausse de 50 pb de la part de la BCE, contre 90 % un jour plus tôt. Les actions des grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase, Citigroup et Bank of America, ont chuté au cours de la nuit, entraînant une baisse de 3,62 % de l'indice bancaire S&P 500. Les obligations se sont fortement redressées, entraînant les rendements du Trésor américain à deux ans à leur plus bas niveau depuis septembre, à 3,72 % à un moment donné de la nuit. Les rendements de référence à 10 ans ont chuté de 14 points de base à 3,494%. [US/] L'euro a également connu une forte baisse au cours de la nuit en raison de la hausse du dollar américain, chutant de 1,4 % à 1,0578 $. La fuite vers la sécurité a soutenu le yen et il a augmenté de 0,6% à 132,59 pour un dollar dans les échanges asiatiques jeudi.