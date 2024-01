Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis un mois, les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé et le dollar a augmenté mardi, alors que les remarques optimistes des banquiers centraux ont tempéré les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt et que les traders attendaient de connaître l'opinion de Christopher Waller, l'influent représentant de la Fed.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté de 1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-décembre. Le Nikkei japonais a semblé prêt à mettre fin à une série de six victoires consécutives en s'éloignant de 0,7 % de son plus haut niveau de 34 ans atteint lundi.

Les marchés américains étaient fermés pour cause de vacances lundi, mais les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,4 % dans les échanges asiatiques, les contrats à terme des Fed funds ont baissé - reflétant un léger refroidissement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt - et les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté.

Les rendements à deux ans ont augmenté de 6,5 points de base au début des échanges à Tokyo et ont poussé le dollar à des sommets d'un mois sur les dollars australien et néo-zélandais sensibles au risque.

Lundi, les obligations européennes ont été vendues après que les responsables de la Banque centrale européenne aient repoussé les paris du marché sur les réductions de taux.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré qu'il était trop tôt pour discuter des réductions et le gouverneur de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, a averti qu'il ne fallait pas compter sur une réduction cette année.

"Le résultat ... a été de voir les marchés monétaires réduire la probabilité implicite d'une réduction de 25 pb de la BCE en mars à 26 % contre 40 %, a déclaré Ray Attrill, stratège en devises de la NAB.

Les bunds allemands à deux ans ont augmenté de plus de 7 points de base à 2,6 % et les bunds à 10 ans ont augmenté de 5,4 points de base à 2,2 %, ce qui a soutenu l'euro, qui a atteint son plus haut niveau en trois semaines face au franc suisse.

Un dollar plus fort a fait baisser l'euro d'environ 0,3 % pour atteindre un creux d'une semaine à 1,0918 $ mardi.

Les dollars australien et néo-zélandais ont chuté de 0,6 % chacun, le dollar australien ayant franchi sa moyenne mobile de 50 jours à 0,6620 $ et le kiwi ayant chuté à 0,6161 $.

L'IOWA ET LES TAUX D'INTÉRÊT

La politique et les politiciens seront au centre de l'attention pour le reste de la session.

Donald Trump a surpassé ses rivaux pour remporter le premier concours présidentiel républicain 2024 dans l'Iowa lundi, selon les projections d'Edison Research, comme on s'y attendait.

Sa candidature est susceptible d'attiser la volatilité des marchés.

Le discours du gouverneur de la Réserve fédérale Waller sur les perspectives économiques à 16h00 GMT sera suivi de près, étant donné que les marchés ont accueilli avec enthousiasme un changement dans ses opinions hawkish en novembre, lorsqu'il a tracé une voie vers des réductions.

"Il faut rappeler que Waller a été à l'origine du rebond des actions américaines (lorsqu'il) a défini la voie par laquelle la Fed pourrait assouplir sa politique", a expliqué Chris Weston, analyste chez Pepperstone. "Le risque pour l'or, les positions longues sur le Nasdaq 100 et les positions courtes sur le dollar américain est qu'il revienne sur les prix du marché pour une réduction en mars et qu'il montre un manque d'urgence pour normaliser la politique.

L'or s'est stabilisé à 2 052 dollars l'once, conservant ses gains de la semaine dernière.

Ailleurs dans les matières premières, le minerai de fer a prolongé ses chutes pour toucher des plus bas de plus de cinq semaines à Singapour, entraînant les prix des actions pour les mineurs australiens.

Les forces Houthi au Yémen ont frappé un navire de vrac sec appartenant aux Etats-Unis et exploité par eux avec un missile balistique anti-navire lundi, bien que le pétrole, qui a été soutenu par l'instabilité de la voie maritime, n'ait pas donné de réaction immédiate.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 0,1 % à 78,05 dollars le baril.

Sur le front des données, le sentiment des consommateurs australiens s'est dégradé en janvier, la hausse des taux hypothécaires alimentant les inquiétudes financières. L'inflation de gros au Japon est restée stable en décembre par rapport à l'année précédente, ralentissant pour le 12ème mois consécutif, réduisant la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle augmente ses taux.

Le bitcoin est resté stable à 42 600 dollars.