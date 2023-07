Les marchés boursiers de l'Asie-Pacifique ont chuté jeudi, prolongeant le déclin des actions mondiales, après que la Réserve fédérale américaine a confirmé sa position hawkish, tandis que l'escalade de la bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis a également freiné le sentiment.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois à Tokyo, et le dollar a poursuivi sa hausse par rapport à ses principaux homologues.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté de plus de 1 %, poursuivant son recul par rapport à ses plus hauts niveaux depuis 33 ans.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,9 %, tandis que les valeurs sûres du continent ont baissé de 0,2 %.

L'indice de référence australien a reculé de 1 % et les actions taïwanaises ont perdu 0,7 %.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 0,7 %, après une baisse de 0,4 % de l'indice mondial mercredi.

Les contrats à terme sur les actions américaines E-mini indiquent une baisse de 0,1 % pour le S&P 500, après une baisse de 0,2 % au cours de la nuit.

Alors que presque tous les responsables de la Fed ont convenu de maintenir les taux d'intérêt le mois dernier, les minutes de la réunion publiées mercredi ont montré que la grande majorité d'entre eux s'attendaient à ce que la politique monétaire doive éventuellement se resserrer davantage.

Les traders du marché monétaire estiment à 85 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 26 juillet, et à 50 % la probabilité d'une autre hausse d'ici novembre.

Entre-temps, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen entame un voyage en Chine au moment même où Pékin restreint les exportations de métaux utilisés dans les semi-conducteurs, ajoutant que les contrôles n'étaient "qu'un début".

"Le sentiment s'est dégradé pour les haussiers des actions alors que les relations sino-américaines font un nouveau pas en arrière et que les investisseurs s'adaptent au fait que la Fed reste plus optimiste qu'espéré", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché chez City Index.

"La décision de la Fed de faire une pause n'a pas été prise à l'unanimité et la plupart des membres sont favorables à de nouvelles hausses, ce qui pourrait donc limiter la hausse à court terme, bien que l'ampleur des baisses des actions jusqu'à présent suggère qu'il pourrait s'agir davantage d'un accident de parcours que de sang dans les rues", a-t-il ajouté.

Les rendements du Trésor à dix ans ont grimpé jusqu'à 3,957 % dans les échanges de Tokyo, après avoir augmenté de 9 points de base au cours de la nuit.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, dont l'euro et le yen - a augmenté de 0,23% mercredi pour atteindre 103,42 dans les échanges asiatiques, soit une hausse de 0,09%.

Par rapport au yen, cependant, les progrès du dollar ont été manifestement modérés, compte tenu de la relation étroite traditionnelle de la paire de devises avec les rendements américains à long terme.

Le dollar a glissé de 0,22% à 144,335 yens jeudi, annulant la totalité de la progression de 0,13% de la veille.

Les autorités japonaises ont lancé des avertissements presque quotidiens sur la faiblesse du yen qui s'approche du niveau de 145 qui a déclenché une intervention à l'automne dernier. Le dollar a brièvement touché 145,07 yens vendredi.

"Le yen est en quelque sorte bloqué parce que le gouvernement japonais a augmenté le niveau d'alarme contre la monnaie", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège en chef chez Nomura Securities à Tokyo.

"L'intervention verbale ne fonctionne que pendant quelques semaines sans intervention réelle sur la monnaie, et ce n'est qu'une question de temps avant que le yen n'atteigne le niveau de 145, dans un contexte de hausse des rendements américains et d'attitude dovish de la Banque du Japon, a-t-il ajouté.

"Le marché n'a plus aucun doute sur la politique de la Fed, qui est aussi optimiste que possible", a ajouté M. Matsuzawa. "Elle est prête à relever ses taux à plusieurs reprises, et la barre est assez basse.

Pendant ce temps, le pétrole brut a peu changé dans les échanges asiatiques, la perspective d'une offre plus restreinte avec des réductions de production de l'Arabie Saoudite et de la Russie et une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut américains étant compensée par des inquiétudes concernant une reprise lente de la demande en Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 2 cents à 76,63 dollars le baril, après avoir augmenté de 0,5 % la veille.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 71,90 dollars le baril, en hausse de 11 cents, soit 0,2 %, après avoir clôturé en hausse de 2,9 % dans les échanges après les vacances du 4 juillet mercredi pour rattraper les gains du Brent plus tôt dans la semaine.