L'indice mondial des actions a chuté vendredi, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté après que le taux d'inflation de juillet a montré que les prix augmentaient légèrement plus vite que prévu, alimentant les attentes de la Réserve fédérale qui maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice américain des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,3 % en juillet, selon le département du travail. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2 %. Sur les 12 mois précédant juillet, l'IPP a augmenté de 0,8 %, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,7 %.

Jeudi, les principaux indices de Wall Street ont fini par stagner, abandonnant la plupart de leurs gains initiaux à la suite de données sur l'inflation des prix à la consommation plus faibles que ce que l'on craignait.

Mais vendredi également, une enquête a montré que le moral des consommateurs américains avait atteint son niveau le plus élevé depuis près de deux ans en juillet, grâce à une inflation apaisée et à un marché de l'emploi solide qui stimulent les consommateurs.

Bien qu'il considère cette enquête comme une bonne nouvelle pour les investisseurs, John Augustine, directeur des investissements à la Huntington National Bank, a déclaré que la réaction du marché obligataire aux données sur l'inflation provoquait un effet d'entraînement sur le marché boursier.

"Ce sont les rendements obligataires qui mènent la danse. Des rendements obligataires plus élevés entraînent généralement le Nasdaq à la baisse", a-t-il déclaré, notant que les investisseurs se concentraient sur la Fed, les estimations de bénéfices et la hausse du prix des contrats à terme sur le pétrole.

Pour Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement mondiale au Wells Fargo Investment Institute à St Louis, les données de vendredi suggèrent que la Fed devra maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps et, selon lui, "cela remet sur la table des hausses de taux supplémentaires pour cette année".

"Nous pensons qu'une réévaluation de l'inflation est en cours, les investisseurs regardant plus loin sous le capot. La désinflation a été très rapide au cours des derniers mois au niveau supérieur, mais il se peut que cela se stabilise un peu", a déclaré M. Christopher.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 134,64 points, soit 0,38 %, pour atteindre 35 310,79. Le S&P 500 a gagné 1,76 point, soit 0,04 %, pour atteindre 4 470,59 et le Nasdaq Composite a perdu 46,81 points, soit 0,34 %, pour atteindre 13 674,22, après avoir atteint leurs plus bas niveaux en un mois plus tôt dans la journée.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 1,09 % et l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,45 %.

En ce qui concerne les devises, le dollar américain a atteint 145,00 contre le yen, son plus haut niveau depuis le 30 juin. Le yen japonais était en baisse de 0,12 % par rapport au billet vert, à 144,92 pour un dollar.

L'indice du dollar a augmenté de 0,195%, avec l'euro en baisse de 0,28% à 1,0948 $.

La livre sterling s'est échangée à 1,2696 $, en hausse de 0,17% sur la journée après que les données du PIB aient montré que la Grande-Bretagne a enregistré une croissance inattendue au deuxième trimestre, aidée par une forte performance au mois de juin.

Du côté des bons du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8 points de base à 4,162%, contre 4,082% jeudi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 3,5 points de base pour atteindre un rendement de 4,268%, contre 4,233%. L'obligation à 2 ans était en hausse de 7,1 points de base pour un rendement de 4,8925%, contre 4,821%.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté pour leur plus longue série de gains hebdomadaires depuis une série qui a pris fin le 10 juin 2022, après les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur le resserrement de l'offre.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,45% à 83,19 dollars le baril et le Brent a terminé la séance à 88,81 dollars, en hausse de 0,47% sur la journée.