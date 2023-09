(Ajouter un commentaire aux paragraphes 7-8, un graphique après le paragraphe 6 ; mise à jour des prix à la clôture des marchés américains)

* Les actions mondiales enregistrent leur plus longue série de pertes depuis le mois de mars

* Les rendements obligataires augmentent alors que la Fed signale qu'une nouvelle hausse est possible

* Le franc suisse et la livre sterling chutent après le maintien des taux d'intérêt

* Le dollar est au plus haut depuis mars, les prix de l'or baissent

NEW YORK/LONDRES, 21 septembre (Reuters) - Les actions mondiales ont chuté pour la cinquième séance consécutive et le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis mars jeudi, alors que les rendements obligataires ont atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale de 2008, après que la Réserve fédérale a prévenu que les taux resteraient élevés plus longtemps.

La banque centrale américaine a maintenu mercredi son taux directeur inchangé, comme prévu, mais a indiqué qu'une nouvelle hausse était possible, car elle et d'autres banques centrales resserrent leur politique pour maîtriser l'inflation.

La livre sterling et le franc suisse ont chuté après que la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse se sont abstenues de relever leurs taux, deux décisions surprenantes, mais les banques centrales de Norvège et de Suède ont chacune augmenté leurs taux d'un quart de point de pourcentage, comme prévu.

Les principaux indices boursiers en Europe et à Wall Street ont chuté de plus de 1 % en raison des craintes que des taux plus élevés ne freinent la croissance. La question est de savoir si, comme par le passé, le marché accepte les taux élevés en espérant que la Fed les réduise pour contrer un ralentissement de l'économie.

"Au cours de l'année écoulée, il y a eu un décalage entre l'optimisme des investisseurs, qui pensaient que la Fed avait presque terminé ou qu'elle allait le faire, et le fait que la Fed continue de suggérer qu'elle n'en est pas si sûre", a déclaré Michael Arone, responsable de la stratégie d'investissement chez State Street Global Advisors, à Boston.

"Vous observez des changements subtils à la fois dans les actions et dans les marchés obligataires pour refléter une hausse à plus long terme, pour refléter l'incertitude que la Fed est en fait proche de la fin de son cycle de resserrement", a-t-il dit.

Les contrats à terme ont réduit les attentes selon lesquelles le taux cible de la Fed restera supérieur à 5 % jusqu'à la fin juillet 2024, au lieu de septembre l'année prochaine, comme indiqué mercredi. Mais les contrats à terme ont également réduit la probabilité de réductions de taux plus importantes que le marché avait prévu.

Les taux américains ont augmenté. Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 2 points de base pour atteindre 5,140 %, tandis que le billet de référence à 10 ans a bondi de plus de 13 points de base pour atteindre 4,492 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2007.

Le relèvement par la Fed de ses prévisions de croissance pour 2024 à environ 1,5 %, contre une prévision de 1,1 % en juin, suggère que malgré des taux plus élevés, l'économie se portera bien, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management LLC à Pebble Beach, en Floride.

"Il s'agit simplement d'un vent contraire constant auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas une crise. Je ne vois pas de changement marqué dans la manière dont nous devons envisager les choses", a-t-il déclaré. "Mais ces coûts de financement vont faire mal.

John Hardy, analyste chez Saxo Bank, a déclaré que les mesures prises par les banques centrales européennes montraient qu'il y avait désormais plus d'incertitude quant au moment et à l'endroit où les taux d'intérêt atteindraient leur maximum.

"Les différents pays sont dans des engrenages différents, c'est donc à des réponses réellement basées sur des données que nous assistons maintenant, en particulier pour le Royaume-Uni", a déclaré M. Hardy après la pause de la BoE, sa première pause après 14 hausses consécutives.

"Cela fait éclater le ballon sur les taux d'intérêt finaux et crée également plus de doutes sur la qualité des atterrissages (économiques).

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 1,70 %, marquant une cinquième journée dans le rouge et sa plus longue série de pertes depuis le mois de mars. L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,30 %.

Les actions américaines ont également chuté. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 1,08 %, l'indice S&P 500 1,64 % et l'indice Nasdaq Composite 1,82 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de devises, a atteint 105,74, son niveau le plus élevé depuis le 8 mars, poussant le yen près de son niveau le plus faible depuis novembre.

L'indice du dollar s'est ensuite replié, perdant 0,047 % à 105,35, l'euro reculant de 0,01 % à 1,0658 $.

La livre sterling, qui est en baisse depuis juillet, a chuté de 1,23 $ à 1,223 $.

Reflétant la hausse des rendements du Trésor, le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à 2,73 %, et le rendement des gilts britanniques à 10 ans a augmenté à 4,29 %, après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis le mois de juillet.

Les prix du pétrole ont baissé dans un marché agité, augmentant jusqu'à 1 dollar le baril après qu'une interdiction russe sur les exportations de carburant ait détourné l'attention des vents économiques occidentaux qui avaient fait baisser les prix de 1 dollar le baril au début de la session.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 23 cents pour atteindre 93,30 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain a baissé de 3 cents pour s'établir à 89,63 dollars.

L'or a prolongé son déclin pour la troisième journée consécutive alors que le dollar et les rendements du Trésor ont augmenté suite à l'avertissement de la Fed d'une possible nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 1 939,60 dollars l'once, soit une baisse de 1,4 %.