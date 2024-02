Les actions à Wall Street et en Europe ont chuté lundi et les rendements des obligations d'État ont bondi, les opérateurs ayant modifié leurs attentes concernant une réduction des taux d'intérêt américains à court terme.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a continué à s'opposer à la perspective d'une réduction des taux à court terme, lors d'une interview diffusée dimanche.

La croissance du secteur des services américain s'est accélérée le mois dernier et l'emploi a rebondi,

les données ont montré

lundi. Mais les fournisseurs ont semblé prendre du retard, laissant une mesure du coût des intrants à son plus haut niveau depuis 11 mois.

"Les marchés pourraient se montrer frileux, car les directeurs d'achat ont fait état d'une forte hausse des prix payés, reflétant principalement l'augmentation des coûts d'expédition. Toutefois, cette hausse devrait être temporaire", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles

a baissé de 0,60 % à 38 422,93, le S&P 500 a reculé de 0,24 % à 4 946,73 et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,20 % à 15 597,39 à 14 h 17 EST (1917 GMT).

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,36%. L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en baisse de 0,1% après avoir clôturé la semaine précédente sans changement.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont grimpé à 4,483 %, leur plus haut niveau depuis un mois, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré dans une interview diffusée dimanche qu'il souhaitait attendre d'être un peu plus confiant dans la baisse durable de l'inflation avant d'abaisser les taux d'intérêt.

Selon une note de recherche de Goldman Sachs datée de lundi, les résultats du quatrième trimestre des entreprises ont manqué les attentes des analystes dans une proportion plus importante que par le passé.

Les actions des petites capitalisations en Asie se sont effondrées, le sentiment des investisseurs restant au plus bas en raison du manque de soutien politique et de mesures de relance générales pour la Chine.

L'indice des petites capitalisations S&P China CSI 1000 a chuté de plus de 6 %, clôturant à son plus bas niveau depuis trois ans.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers s'est engagée à prévenir les fluctuations anormales du marché dimanche, mais n'a pas annoncé de mesures spécifiques.

L'indice des valeurs vedettes chinoises a clôturé en hausse d'environ 0,7 %, après avoir chuté de 2 % en début de séance et touché son plus bas niveau depuis cinq ans la semaine dernière. L'indice Hang Seng de Hong Kong a terminé en baisse d'environ 0,2 %.

Les investisseurs soutenus par l'État - surnommés "l'équipe nationale" - ont intensifié l'achat de fonds de valeurs sûres pour soutenir le marché au cours des dernières semaines, mais n'ont pas réussi jusqu'à présent à enrayer l'effondrement.

FOCUS FED

Les marchés mondiaux se sont concentrés sur le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, après qu'une série de données économiques solides et la résistance des banquiers centraux ont conduit les investisseurs à réduire leurs paris sur une baisse des taux.

Les marchés évaluent actuellement à 80 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux en mars, contre 33 % au début de l'année, selon l'outil FedWatch du CME. Les opérateurs tablent sur un peu moins de 120 points de base de réduction des taux cette année, contre environ 144 points de base la semaine dernière.

Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en janvier et que les salaires ont augmenté le plus en près de deux ans, des signes de force persistante sur le marché du travail qui encouragent la Fed à commencer l'assouplissement plus tard que tôt.

"Je pense que la Fed pourrait s'inquiéter du lien entre les salaires rigides et les impressions d'inflation futures", a déclaré Ben Bennett, stratège d'investissement APAC pour Legal and General Investment Management. "L'activité économique sous-jacente a également été robuste, je pense donc que la Fed pourrait revenir à un mode attentiste.

Dans une interview accordée à l'émission "60 Minutes" de CBS News, M. Powell a déclaré que la banque centrale américaine pouvait être "prudente" lorsqu'il s'agit de décider du moment où elle réduira ses taux, une économie forte donnant aux banquiers centraux le temps de se convaincre que l'inflation continuera à baisser.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a atteint son niveau le plus élevé en douze semaines (104,6).

Les prix du pétrole ont augmenté en raison des inquiétudes concernant l'escalade des tensions au Moyen-Orient après les frappes américaines sur les factions alignées sur l'Iran en Irak, en Syrie et au Yémen.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,98 % pour atteindre 72,99 dollars le baril et le pétrole brut Brent a augmenté pour atteindre 78,15 dollars le baril.

Ailleurs dans les matières premières, les prix de l'or au comptant ont chuté de 0,59% et les contrats à terme sur l'or se sont établis en baisse de 0,5% à 2 042,90 $.