Les actions chinoises ont chuté vendredi, entraînées par les actions cycliques et de consommation, tandis que les investisseurs surveillaient les mesures prises par la banque centrale du pays qui pourraient affecter le sentiment du marché. Les actions de Hong Kong ont également baissé.

** La banque centrale chinoise dispose de centaines de milliards de yuans d'obligations à emprunter, et les vendra en fonction des conditions du marché, a déclaré la banque à Reuters vendredi, dans le cadre d'un plan que les marchés considèrent comme un effort pour refroidir une forte hausse des obligations.

** Le quotidien chinois Global Times, soutenu par l'État, a exhorté l'UE à "faire preuve de sincérité" dans les discussions techniques avant d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, après que l'Union a déclaré que des droits de douane provisoires entreraient en vigueur à partir de vendredi.

** L'indice CSI de l'énergie et l'indice de la consommation discrétionnaire ont chuté respectivement de 1,74 % et de 1,2 %.

** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,93% à 2 929,98 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,96%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 1,4%, le secteur de la consommation de base en baisse de 1,4%, l'indice immobilier en baisse de 0,43% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,66%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont chuté de 1,27 % à 6 388,95, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 1,09 % à 17 832,38.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,3 %, l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 0,24 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 0,4 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,12 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,29 %.

** Le yuan était coté à 7,2684 pour un dollar américain, soit 0,02% de plus que la clôture précédente de 7,2697.

** À Hong Kong, le sous-indice de l'indice Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a chuté de 1,6 %, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 1,1 %. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Mrigank Dhaniwala)